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Отъевшегося на курорте Николаева перепутали с барсуком

Игорь Николаев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Певца Игоря Николаева раскритиковали в Сети. Музыкант значительно прибавил в весе – это не понравилось придирчивым фанатам.
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Николаев выложил фото в своем Instagram-аккаунте. На снимке он запечатлен вместе с актером Сергеем Шакуровым. Звезды отдыхают в уличном кафе Баден-Бадена. "Фруктовый чаек на свежем воздухе с другом, гениальным актером Сергеем Шакуровым. Каюмыч, дорогой, спасибо за душевные денечки!" – написал певец под фото.

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Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Поклонников разочаровал внешний вид любимца. Им показалось, что Игорь сильно располнел. "Вы в Баден-Баден ради похудательной клиники ездите? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Игоря не узнала, уже совсем не тот", "Он теперь больше на Преснякова-старшего похож, чем на себя", – набросились недоброжелатели.

Все же, критично настроенные подписчики оказались в меньшинстве. Мужчин расхваливали, признавались в любви и предлагали подарки. "Красавчики, такие классные и талантливые", "Незнаю почему, но увидев фото я невольно улыбнулась вы лучшие", "Красавцы, наша гордость, любим вас", "Игорь, сделал для Вас портрет из дерева, посмотрите директ", "Такие барсучки!", – не унимались преданные фанаты.

Добавим, что чаще всего в Инстаграме композитора появляются архивные кадры или забавные ролики с маленькой дочерью. Так, недавно певец показал, каким был в "ревущих 80-х", когда гастролировал по Донбассу вместе с Владимиром Пресняковым, Владимиром Кузьминым и Феликсом Дадаевым.

Автор: Руслана Алексеева30 марта 2018, 21:50
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