Известного российского актера зверски убили после смены пола

В Москве жестоко расправились с актером Евгением Сапаевым. Артиста забила до смерти. Ему было 42 года.



"Каким-то хулиганам в Москве не понравился Женин внешний вид – его избили до смерти. Тело не привезли в родные места", – сообщила подруга актера Юлия Бусырева.

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По словам женщины, Сапаева похоронили как бездомного. Где находится могила артиста – неизвестно. Близкие не смогли попрощаться с Евгением, пишет "СтарХит".

"Часто заглядывал ко мне в гости. Любил подолгу разговаривать. И даже когда тема была мне неинтересна, никогда его не выгоняла. Неожиданно Женька стал заходить реже, а потом и вовсе пропал. Говорили, что уехал в столицу поправлять здоровье. Последний раз видела приятеля в марте прошлого года... Но недавно с ужасом узнала, что его больше нет", – сказала Юлия.

Евгений Сапаев снимался в эпизодической роли в фильме Никиты Михалкова "Утомленные солнцем – 2" пять лет назад. Многие были уверены: после роли у знаменитого режиссера Евгений станет покорителем женских сердец.

Однако в 2014 году Россию потрясла новость - артист собственноручно отрезал пенис ножом, чтобы стать женщиной. Медики тогда еле откачали Сапаева.

"Я с детства хотел быть женщиной. В прошлом я четыре раза пытался провести операцию на себе, но всегда терял самообладание. Первая операция длилась три часа. В этот раз я был настроен решительно, принял много обезболивающих и отрезал его острым ножом. У меня нет никакого медицинского образования", – рассказывал четыре гола назад актер.