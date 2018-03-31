Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов
Валентина стала первой настоящей любовью Александра. Актер встретил Малявину на родном Арбате и почти сразу привел в дом. Хотя мать Збруева была категорически против девушки, влюбленные тайно поженились.
На тот момент Александру было всего 20, и он учился на актера. Вслед за любимым мужем Валентина тоже пошла в актерское училище, тем более, что у девушки обнаружился большой талант. Вскоре молодая актриса забросила учебу в Школе-студии МХАТ ради кино. Начались разъезды, времени на мужа практически не было, возникла ревность. Однажды Валентина призналась супругу, что у нее роман с режиссером Павлом Арсеновым. На тот момент артисты прожили вместе четыре года. Збруев не смог простить предательства и ушел.
"Может быть, один раз тебя предал человек. Но если один раз, то предаст и второй, и третий, и четвертый, и пятый… Это не настоящий человек, значит, а какой-то кривой", – считает Александр Викторович.
При этом о своих женах актер отзывается исключительно положительно. "Мне, честно говоря, не очень хочется перечислять фамилии своих супруг, потому что они все замечательные – прекрасные, талантливые, красивые безумно, и я счастлив, что господь послал их мне", – говорит Збруев.
Дальнейшая судьба Малявиной сложилась трагически. Актриса была осуждена за убийство третьего мужа – актера театра имени Вахтангова Станислава Жданько. Она провела в тюрьме четыре года. В 2001 году Валентина совсем потеряла зрение, теперь она живет в пансионате для слабовидящих.
Оставшись одна Малявина кается, говорит, что была по-настоящему счастлива рядом со своими мужьями. При этом артистка очень жалеет, что ее не навещает первый супруг. "Хочу запомнить ее молодой и красивой", – ответил на это Александр Збруев.
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