Кормухина назвала трагедию в Кемерово терактом против Путина

Российская певица Ольга Кормухина высказалась о смертоносном пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре. По мнению артистки, произошел теракт.



"Насчет Кемерово хочу высказать свою четкую позицию: это терракт, направленный против президента и губернатора Тулеева, которому Путин много лет доверяет этот сложнейший регион", – написала в соцсети исполнительница (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

При этом, по мнению певицы, за произошедшим стоят западные спецслужбы. "Раздувается международный скандал вокруг так.наз. "дела Скрипаля", дипломатический скандал... и ведь это надо! Наши люди, и многие, ведутся", – негодует Кормухина.

Раскусила артистка и цели "террористов". "Далеко идущие! Оторвать богатейший сибирский край от России! Исподволь идет работа с молодежью, особенно в вузах, очень изощренно. Я знаю, о чем говорю", – заявила певица.

Досталось от эмоциональной исполнительницы и обычным россиянам. По мнению Кормухиной, народ верит всему, что говорят на ТВ. "Людей отучили думать! Зачем? Есть ящик, есть куча аналитиков, которые орут друг на друга за бабло! А граждане выбирают одну из их позиций, наивно думая, что это их позиция", – заключила Ольга.

Напомним, что сильный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. В качестве версий произошедшего рассматриваются поджог и короткое замыкание.

