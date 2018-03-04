Страдающую от боли Дану Борисову обругали за волосатые ноги

Телеведущая Дана Борисова опубликовала на своей странице в Instagram проникновенный пост о том, что вызывает у нее боль. Однако некоторые поклонники больше внимания уделили не ее словам, а тем фотографиям, которыми она сопроводила свое сообщение.

Дана Борисова, которая некогда заставляла мужские сердца по всей стране биться быстрее и до сих пор может легко побороться за звание признанной секс-бомбы российского экрана, продолжает бороться с негативными эмоциями. О том, что заставляет ее испытывать боль, она написала на своей странице в Instagram.

"🦋😇🙏Нам больно разочаровываться в людях,но "все проходит,и это тоже пройдет ",спасибо,что были в моей жизни,вы знаете о ком я ,данаборисова #ледисовершенство☂️ #яверю🙏 .Не верьте всем,потом будет очень больно ,особенно ,если отстранился и ушел в трудную минуту близкий (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала Дана Борисова.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Мар 3, 2018 в 12:47 PST

"Отдельное спасибо за всю боль,которую продолжает причинять мне и моей дочери мстительный и мелочный человек отец моей девочки.Береги вас Бог от таких бессердечных людей 🙏Он снова не дал мне увидеть дочь", – добавила она.

Некоторые подписчики обратили внимание не на эти полные искреннего страдания от невозможности увидеться со своим ребенком слова, а на те фотографии, которыми Дана Борисова сопроводила текст. Дело в том, что на двух снимках на переднем плане оказались ее ноги.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Дек 20, 2017 в 5:18 PST

"Хоть бы ноги побрила🤦‍♀️", – заметил один из комментаторов. "После такой фотосессии немного странной дамы,я б тоже не дала свое дитя", – заметила еще одна подписчица. "Вы больны Дана !", – заявил некий злопыхатель.

Впрочем, большинство поклонников поддержали телеведущую. "Шикарная женщина!", "Дана держись, только держись!!!!!", "Дана, сил вам и терпения!", – поддержали ее поклонники.