Праздник дизайнера Зайцева обернулся скандалом
Выяснилось, что некоторые приглашенные на программу "Привет, Андрей" гости не смогли попасть в эфир, причем не по личным соображениям. Речь идет о певце Юлиане. Он рассказал, что с радостью согласился на участие в шоу даже несмотря на то, что не часто радует собой российские телеэкраны.
Он отметил, что обратил внимание на мэтра моды раньше других отечественных знаменитостей. "В 90-е годы и 2000-е, когда другие артисты, все без исключения, бегали к Юдашкину, я одевался только у Зайцева! И все его шедевры до сих пор живы...", – вспомнил певец на своей странице в Instagram.
Поэтому исполнитель принял приглашение редакторов шоу. "Мы долго расписывали сценарий: каждый день шли обсуждения, готовился мой специальный выход, планировался показ фрагментов концертов разных лет. Я потратил несколько часов, чтобы подготовить весь материал", – цитирует "Собеседник" Юлиана.
Однако появиться на передаче певец так и не смог. "В последнюю минуту позвонили и сказали, что меня на главном заключительном совещании не утвердило руководство", – пожаловался Юлиан. Вместо него поздравлять Славу Зайцева пришел Прохор Шаляпин.
Певец уверен, что все дело в его творчестве. "Все очень просто: на "зомбоящике" есть список, кому можно петь, а кому нельзя. Говорить – можно! Песни – под запретом! Боже избавь, если хотя бы на одну минуту Малахов дал мою музыку в эфир. Так что те, кто будет смотреть телевизор и это шоу про Зайцева, не удивляйтесь! Меня там не будет!", – подчеркнул исполнитель.
"Телевидение сегодня превратилось в хамскую машину. Там считают, что так поступать можно. Я понимаю, что многие из тех, кто в итоге участвовал в программе, никакого отношения к Зайцеву не имеют. Собрали странную компанию", – добавил он.
Певца поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян. "Смотрю за скандалом, который связан с Юлианом и при этом сразу вспоминаю моего друга, певца Игоря Наджиева. Очень возмущает, что прекрасного певца вот так, перед самой съемкой могут "попросить на выход", – рассказал он Dni.Ru.
"Игорь и Юлиан певцы похожей судьбы. Игоря часто вырезают из сборных концертов, когда их снимают для ТВ. О приглашениях на телевизионные передачи и вовсе не идет речи. В ноябре 2017 года певцу исполнилось 50 лет и ни один канал не удосужился не то, чтобы посвятить ему передачу, а даже просто упомянуть о юбилее. А ведь на юбилейном концерте Наджиева были и маэстро Максим Дунаевский и актриса Ирина Мирошниченко а также много других прекрасных артистов. А видеопоздравления прислали Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Лолита Милявская и многие другие", – добавил эксперт.
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