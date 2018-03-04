Праздник дизайнера Зайцева обернулся скандалом

Один из самых ярких и знаменитых российских дизайнеров России Слава Зайцев отпраздновал свое 80-летние. Этому знаменательному события был посвящен эфир программы "Привет, Андрей" на телеканале "Россия". Эфир оказался скандальнее, чем могли подумать его зрители.

Выяснилось, что некоторые приглашенные на программу "Привет, Андрей" гости не смогли попасть в эфир, причем не по личным соображениям. Речь идет о певце Юлиане. Он рассказал, что с радостью согласился на участие в шоу даже несмотря на то, что не часто радует собой российские телеэкраны.

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Он отметил, что обратил внимание на мэтра моды раньше других отечественных знаменитостей. "В 90-е годы и 2000-е, когда другие артисты, все без исключения, бегали к Юдашкину, я одевался только у Зайцева! И все его шедевры до сих пор живы...", – вспомнил певец на своей странице в Instagram.

Публикация от Юлиан (@radio_julian) Фев 3, 2018 в 3:00 PST

Поэтому исполнитель принял приглашение редакторов шоу. "Мы долго расписывали сценарий: каждый день шли обсуждения, готовился мой специальный выход, планировался показ фрагментов концертов разных лет. Я потратил несколько часов, чтобы подготовить весь материал", – цитирует "Собеседник" Юлиана.

Однако появиться на передаче певец так и не смог. "В последнюю минуту позвонили и сказали, что меня на главном заключительном совещании не утвердило руководство", – пожаловался Юлиан. Вместо него поздравлять Славу Зайцева пришел Прохор Шаляпин.

Публикация от Юлиан (@radio_julian) Июл 19, 2017 в 6:54 PDT

Певец уверен, что все дело в его творчестве. "Все очень просто: на "зомбоящике" есть список, кому можно петь, а кому нельзя. Говорить – можно! Песни – под запретом! Боже избавь, если хотя бы на одну минуту Малахов дал мою музыку в эфир. Так что те, кто будет смотреть телевизор и это шоу про Зайцева, не удивляйтесь! Меня там не будет!", – подчеркнул исполнитель.

"Телевидение сегодня превратилось в хамскую машину. Там считают, что так поступать можно. Я понимаю, что многие из тех, кто в итоге участвовал в программе, никакого отношения к Зайцеву не имеют. Собрали странную компанию", – добавил он.

Певца поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян. "Смотрю за скандалом, который связан с Юлианом и при этом сразу вспоминаю моего друга, певца Игоря Наджиева. Очень возмущает, что прекрасного певца вот так, перед самой съемкой могут "попросить на выход", – рассказал он Dni.Ru.

"Игорь и Юлиан певцы похожей судьбы. Игоря часто вырезают из сборных концертов, когда их снимают для ТВ. О приглашениях на телевизионные передачи и вовсе не идет речи. В ноябре 2017 года певцу исполнилось 50 лет и ни один канал не удосужился не то, чтобы посвятить ему передачу, а даже просто упомянуть о юбилее. А ведь на юбилейном концерте Наджиева были и маэстро Максим Дунаевский и актриса Ирина Мирошниченко а также много других прекрасных артистов. А видеопоздравления прислали Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Лолита Милявская и многие другие", – добавил эксперт.

