Праздник дизайнера Зайцева обернулся скандалом

Эксклюзив Интервью Волочковой запретили публично обнажаться из-за алкоголя Психически больная дочь Распутиной пропала Дом-2

Выбор читателей

Обнажившаяся Цымбалюк-Романовская ошеломила красотой
Голая Волочкова трясется под кустом после прилюдной драки
Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Волочкова в старых трусах раскорячилась на яхте
Буйнов влез в гей-разборки Панина и Галкина
партнеры
Воскресенье 4 марта
Лента новостей
18:00
На севере Лондона произошел взрыв
17:49
В Москве попытались ограбить депутата Госдумы
17:00
На Собчак напали на дне рождения Горбачева
16:51
Под Воронежем загорелся идущий на Украину газопровод
16:40
Полуголая девушка бросилась на Берлускони на глазах журналистов
16:24
Пилоты посадили самолет с развалившимся в воздухе двигателем (видео)
15:14
В небе над Уралом взорвался суперболид (видео)
15:01
В подмосковном лесу насмерть замерз пьяный подросток
14:47
Известный футболист найден мертвым в номере отеля
14:17
Госдума обеспечит реализацию послания президента
12:19
Бразильянка повалила и избила российскую спортсменку (видео)
11:58
У стен Кремля поймали сошедшего с ума американца
10:35
Ани Лорак вернула старый долг Уитни Хьюстон
10:28
Главные претенденты на "Оскар-2018"
10:27
Ковальчук заявила об измене мужа
01:08
"Оскар-2018": сколько стоит выход на дорожку
18:53
История любви 78-летнего Виторгана и его 56-летней жены
18:51
Москвичей предупредили о страшной метели
18:42
Бузова ответила на эротические фантазии Нагиева
17:28
В центре Москвы фургон насмерть сбил женщину и скрылся
17:15
56-летняя жена сама родила дочь 78-летнему Виторгану
16:48
Раскрыта особая связь Малахова и Шурыгиной
16:08
Дочь Владимира Винокура тяжело больна
15:43
Под Москвой женщины продавали секс-рабыню
15:43
Винокура разорвало в страшной аварии
15:15
Мужчинам "Дома-2" разрешили жестоко избивать женщин
14:48
Салатовая ветка метро идет на север
14:20
Пегова находится под контролем врачей
14:14
Звягинцев получил престижную кинопремию
14:03
Найдена самая красивая дальнобойщица
13:41
Под Москвой электричка сбила женщину с ребенком
13:24
"Встал не с той ноги": в театре равнодушно отнеслись к истерике Домогарова
12:38
Троянова ошарашила признанием о смерти сына
12:17
Россиянам напомнили о длинных выходных
11:48
Орбакайте высказалась о состоянии высохшей Пугачевой
11:23
Дело идет к свадьбе: Шепелев привел любовницу к Нетребко
10:44
Москвичи равнодушно снимали на видео горящий Gelandewagen Тимати
10:24
Подробности рождения третьего ребенка 78-летнего Виторгана
10:02
Страшные тайны: Муаммар Каддафи
09:55
В Москве электричка сбила мужчину
22:02
Дерзкого "прокурора" на внедорожнике вывели на чистую воду (видео)
21:48
Ведущий Первого канала оправдался за хамский ответ Собчак
21:45
Драка тигра с медведицей закончилась неожиданно (видео)
21:39
Путин рассказал о своей мечте
21:22
В Якутии женщина угнала машину после ссоры с водителем
21:12
ТЦ в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва
21:08
Полуголый участник "Дома-2" избил девушку перед камерами (видео)
21:05
Турчак: Наша обязанность – доказывать лидерство "Единой России"
21:01
Что скрывает Олег Дерипаска
20:52
Бузова прилюдно унизила новую жену Тарасова
20:36
В Москве у женщины на улице отобрали 3,3 миллиона
20:30
Путин раскрыл свой кулинарный шедевр
20:14
Бунтующие из-за языка депутаты Рады нашли неожиданную поддержку
20:12
Алибасов упал на колени перед царственной Пугачевой
20:00
Кто выиграет "Оскар"
19:56
Зачем Пригожин зарегистрировал компанию из "списка Мюллера"
19:55
Володин оценил стратегическое послание президента
19:50
Москва встретит первые выходные весны снегопадом
19:43
Совет на выходные
19:33
Путин указал на отставание других стран от России
19:27
Очевидцы сняли на видео раздавивший полицейскую машину танк
19:22
Безумные регионы: в Омске взбешенная мать воспитывала ребенка кухонным ножом
19:06
У 78-летнего Виторгана и 56-летней Млодик родился ребенок
18:58
Найден самый страшный фильм
18:49
Горящие под Москвой склады попали на видео
18:38
В американском университете устроили стрельбу
18:18
Киев утратил связь с реальностью после газовой истерики
18:09
Больного раком Успенского вывели из себя
17:57
Житель Урала два года держал на цепи собственную мать
17:53
Володин назвал рецепт борьбы с бедностью
17:52
Володин: США игнорируют межпарламентское общение
17:39
Володин назвал послание Путина стратегическим
17:25
В вечной мерзлоте нашли угрозу всему живому
17:25
Экзотическая птица оседлала журналистку в прямом эфире (видео)
17:14
Закулисье "Оскара": как готовятся к главной кинопремии мира
17:14
Умирающая за рулем девушка попала на видео
17:03
В рухнувшем лифте погибли женщина с младенцем
16:58
Стала известна главная тайна допинга
16:48
Как иностранцы травили российских керлингистов на Олимпиаде
16:44
Мазур раскрыла истинное имя Цымбалюк-Романовской
16:31
Пора на карнавал в Бразилию: Савченко переплюнула Ким Кардашьян
16:30
Климова успокаивает взбудораженного Домогарова
16:27
Развратнику-Вайнштейну протянули руку помощи
16:10
"Одноклассники" удивили невероятной функцией
16:04
Американскую актрису обвинили в педофилии
16:02
60-летний Половцев о тайной дочери от молодой жены
15:48
Европа пригрозила Трампу торговой войной
15:44
Ведущего Первого канала осадили за хамский ответ Собчак
15:31
Кудрявцева о разлуке с мужем: Это так здорово
15:29
Отбившуюся от насильника 11-летнюю девочку обезобразили и убили
15:18
Ученые получили новые данные о человеческом мозге
15:09
Матвиенко предупредила о восстании машин
15:02
Медики пригрозили Набутову отрезать пальцы
14:57
Песков раскрыл истинный смысл послания Путина
14:33
Переполох на Западе: Трамп и Меркель в шоке от послания Путина
14:30
Украинские джавелины и американское горе
14:29
Названы необычные свойства винограда и какао
14:23
Дробыш жестко отбрил глупую Приходько
14:21
В Петербурге поймали вора-педофила
14:10
Ефремов лишил больного Табакова главной гордости
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Цымбалюк-Романовской нашли еще одного любовника
Дело идет к свадьбе: Шепелев привел любовницу к Нетребко
У 78-летнего Виторгана и 56-летней Млодик родился ребенок
Подробности рождения третьего ребенка 78-летнего Виторгана
56-летняя жена сама родила дочь 78-летнему Виторгану
Алибасов упал на колени перед царственной Пугачевой
Шоу-бизнес

Праздник дизайнера Зайцева обернулся скандалом

Слава Зайцев. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Legky
Один из самых ярких и знаменитых российских дизайнеров России Слава Зайцев отпраздновал свое 80-летние. Этому знаменательному события был посвящен эфир программы "Привет, Андрей" на телеканале "Россия". Эфир оказался скандальнее, чем могли подумать его зрители.
прочитано 151222 раза

Выяснилось, что некоторые приглашенные на программу "Привет, Андрей" гости не смогли попасть в эфир, причем не по личным соображениям. Речь идет о певце Юлиане. Он рассказал, что с радостью согласился на участие в шоу даже несмотря на то, что не часто радует собой российские телеэкраны.

ПО ТЕМЕ

Алибасов упал на колени перед царственной Пугачевой

Он отметил, что обратил внимание на мэтра моды раньше других отечественных знаменитостей. "В 90-е годы и 2000-е, когда другие артисты, все без исключения, бегали к Юдашкину, я одевался только у Зайцева! И все его шедевры до сих пор живы...", – вспомнил певец на своей странице в Instagram.

Публикация от Юлиан (@radio_julian)

Поэтому исполнитель принял приглашение редакторов шоу. "Мы долго расписывали сценарий: каждый день шли обсуждения, готовился мой специальный выход, планировался показ фрагментов концертов разных лет. Я потратил несколько часов, чтобы подготовить весь материал", – цитирует "Собеседник" Юлиана.

Однако появиться на передаче певец так и не смог. "В последнюю минуту позвонили и сказали, что меня на главном заключительном совещании не утвердило руководство", – пожаловался Юлиан. Вместо него поздравлять Славу Зайцева пришел Прохор Шаляпин.

Певец уверен, что все дело в его творчестве. "Все очень просто: на "зомбоящике" есть список, кому можно петь, а кому нельзя. Говорить – можно! Песни – под запретом! Боже избавь, если хотя бы на одну минуту Малахов дал мою музыку в эфир. Так что те, кто будет смотреть телевизор и это шоу про Зайцева, не удивляйтесь! Меня там не будет!", – подчеркнул исполнитель.

"Телевидение сегодня превратилось в хамскую машину. Там считают, что так поступать можно. Я понимаю, что многие из тех, кто в итоге участвовал в программе, никакого отношения к Зайцеву не имеют. Собрали странную компанию", – добавил он.

Певца поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян. "Смотрю за скандалом, который связан с Юлианом и при этом сразу вспоминаю моего друга, певца Игоря Наджиева. Очень возмущает, что прекрасного певца вот так, перед самой съемкой могут "попросить на выход", – рассказал он Dni.Ru.

"Игорь и Юлиан певцы похожей судьбы. Игоря часто вырезают из сборных концертов, когда их снимают для ТВ. О приглашениях на телевизионные передачи и вовсе не идет речи. В ноябре 2017 года певцу исполнилось 50 лет и ни один канал не удосужился не то, чтобы посвятить ему передачу, а даже просто упомянуть о юбилее. А ведь на юбилейном концерте Наджиева были и маэстро Максим Дунаевский и актриса Ирина Мирошниченко а также много других прекрасных артистов. А видеопоздравления прислали Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Лолита Милявская и многие другие", – добавил эксперт.

Автор: Геннадий Куприянов4 марта 2018, 12:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Михалкова поддержала больного Зайцева

567

комментарии

Политика

Страшные тайны: Муаммар Каддафи
Переполох на Западе: Трамп и Меркель в шоке от послания Путина
Побег в Россию пошел Януковичу на пользу
Украина в горячке от слов Путина потеряла ракеты

Шоу-бизнес

Ольге Бузовой стало плохо после концерта
Акушер-гинеколог объяснила "нереальные" роды 56-летней жены Виторгана
Молиться и ставить свечки: близкие напугали словами о Гребенщикове
Муж Бородиной указал на ее неверность

Проишествия

На Собчак напали на дне рождения Горбачева
Пилоты посадили самолет с развалившимся в воздухе двигателем (видео)
У стен Кремля поймали сошедшего с ума американца
Москвичи равнодушно снимали на видео горящий Gelandewagen Тимати

Lifestyle

Ани Лорак вернула старый долг Уитни Хьюстон
Главные претенденты на "Оскар-2018"
"Оскар-2018": сколько стоит выход на дорожку
"Встал не с той ноги": в театре равнодушно отнеслись к истерике Домогарова
Шоу-бизнес

У Цымбалюк-Романовской нашли еще одного любовника

О романе с целеустремленной девушкой рассказал украинский пианист Олег Полянский
Шоу-бизнес

Муж Бородиной указал на ее неверность

Светские хроникеры считают, что телеведущая изменяла своему молодому человеку с будущим супругом
Шоу-бизнес

Настя Рыбка выдала желаемое за действительное

В посольстве России в Таиланде ответили на заявление скандальной блогерши
Происшествия

На Собчак напали на дне рождения Горбачева

О произошедшем рассказала сама ведущая

Гороскоп

Пегова находится под контролем врачей
Что скрывает Олег Дерипаска
Совет на выходные
Бизнес-гороскоп на март

Фоторепортажи

История любви 78-летнего Виторгана и его 56-летней жены
Найдена самая красивая дальнобойщица
Из стройняшки в секс-бомбу: как изменилась Анна Семенович в 38 лет
Звезды похвастались пушистыми кошечками

Спорт

Бразильянка повалила и избила российскую спортсменку (видео)
Как иностранцы травили российских керлингистов на Олимпиаде
Стала известна главная тайна допинга
Медведева обставила школьницу Загитову из-за трагедии

Регионы

В небе над Уралом взорвался суперболид (видео)
Безумные регионы: в Омске взбешенная мать воспитывала ребенка кухонным ножом
Дерзкого "прокурора" на внедорожнике вывели на чистую воду (видео)
Главврач уволился после нападения ушастых гномов-сатанистов
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru