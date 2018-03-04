Молиться и ставить свечки: близкие напугали словами о Гребенщикове

Основатель рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков попал в больницу. Информацию об этом подтвердили его близкие. Своими словами они напугали поклонников.

Информация о том, что музыкант Борис Гребенщиков оказался в больнице, подтвердилась. Сообщение об этом появилось на официальной странице певца в Facebook. "Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления. Спасибо!", – говорится в сообщении.

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Данные о том, что госпитализация Гребенщикова связана с проблемами с сердцем артиста, там опровергли. Тем не менее, состояние здоровья солиста "Аквариума" вызывает серьезные опасения. "Борис в реанимации. У него воспаление легких. Других подробностей пока не знаю", – цитирует портал 78.ru близкого друга артиста. художника Виктора Тихомирова.

"Хорошо, что он в больнице – за ним там присматривают, а дома или в туре расхворался бы еще больше", – добавил он. Художник рассказал, что уже обратился за поддержкой в церковь. "Я утром уже помолился и заказал службу, чтобы у него все было хорошо. Бог милостив. Он человек верующий, в церковь ходит. Будем надеяться, что выкарабкается", – подчеркнул Виктор Тихомиров.

Ранее с похожим предложением ко всем, кому небезразлична судьба артиста, обратился директор группы "Аквариум" Максим Ландэ. "Лучший способ действий при этом – это помолиться о здравии или свечку пойти поставить", – цитирует его сайт "Комсомольская правда".

Те поклонники творчества Бориса Гребенщикова, которые привыкли, что за помощью церкви обращаются в безвыходных или крайне опасных для жизни ситуациях, не на шутку перепугались из-за этих слов. Впрочем. скорее всего такие советы близкие музыканта дают для того, чтобы журналисты и фанаты не беспокоили семью артиста.

Напомним, Борис Гребенщиков родился в Санкт-Петербурге в 1953 году. Он закончил факультет прикладной математики Ленинградского университета. Уже будучи студентом начал писать песни. В 1972 году музыкант создал группу "Аквариум", существующую и поныне.