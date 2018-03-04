Звезду "Дома-2" обвинили в алкоголизме
Ивана Дилова была шокирована поведением своего бывшего возлюбленного. "На лобном мы поссорились и расстались, и его решили отправить на Остров, чтобы проверить наши отношения. И он начал там подкатывать к другим бабам: Карина, Марго, Вика", – цитирует портал Dom2.Life красотку болгарских кровей.
Как оказалось, ветреность избранника – не самая страшная его черта. Девушка обвинила своего избранника в алкоголизме. "Он бухает очень много. Пить он, в общем, никогда не переставал", – уверена Ивана Дилова. "Он мне говорил, что из-за меня начал. А в жизни он вообще часто выпивал. Я же этого не знала! А сейчас только узнала, что он за две недели до проекта пил, а когда пришел на проект, сказал мне: "Я вообще больше года не пью!" Это нормально вообще? Он игрок", – сокрушается девушка.
Она призналась, что увидев флиртующего с другими дамами Александра Гобозова полностью в нем разочаровалась. Теперь девушка подумывает о том, чтобы начать новые отношения. "Я буду двигаться дальше, конечно", -заверила она.
"Я не говорила, что его люблю. Я говорила, что ему не верю, и что у меня только симпатия. Я не буду страдать из-за какого-то мужика. Он очень много врет! Я разочаровалась в нем как в человеке", – подчеркнула Ивана Дилова.
Поклонники оказались ошарашены подобным признанием. Некоторые уверены, что Дилова и Гобозов были прекрасной парой и им стоит попытаться сохранить свои отношения. Другие уверены, что девушка с легкостью сможет найти себе более достойного кавалера. Сама она признается, что ей пока никто не нравится.
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