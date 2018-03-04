Ольге Бузовой стало плохо после концерта

Певица Ольга Бузова завершила свой тур по Дальнему Востоку. Не обошлось без происшествий – звезда призналась, что не может ходить.

Сложная и подчас противоречивая хореография стала своеобразной визитной карточкой Ольги Бузовой. Радовала своими па певица и зрителей ее концертов во время гастрольного тура по городам Дальнего Востока. Такая самоотверженность дорого ей обошлась.

После финального выступления на своей странице в Instagram Ольга Бузова записала сторис о том, что ее тур подошел к концу и поблагодарила всей своих поклонников. После она выложила там же короткий ролик, заставивший ее фанатов не на шутку перепугаться о самочувствии звезды. "Я не могу ходить", – призналась Ольга Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 4, 2018 в 3:52 PST

Отметим, ранее она делилась с подписчиками историями о том, как ее больную ногу лечит мануальный терапевт, а также как она своими силами пытается привести конечность в норму. По всей видимости, травма оказалась серьезнее и требует более внимательного ухода. Теперь поклонники опасаются, что Ольга Бузова не сможет так часто радовать их своими выступлениями.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 2, 2018 в 10:03 PST

Отметим, гастрольный тур певицы по Дальнему Востоку не обошелся без скандалов. Некоторые разглядели в ее жесте на фотографии рядом с памятником "Здесь начинается Россия" нацистское приветствие. Самые внимательные, однако, отметили, что певица просто показала на вытянутой руке свой фирменный жест – сложенную из большого, указательного и среднего пальцев букву L.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 3, 2018 в 5:01 PST

Впрочем, как заметил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян в разговоре с Dni.Ru, это ее не оправдывает. "Ольга Бузова часто из-за своей неосведомленности делает такие действия и предпринимает такие шаги, которые в итоге превращаются в скандалы. Вот и с этим жестом такая же история. Неужели она не понимает с чем ассоциируется в подобном виде вскинутая рука? А если не понимает, то очень жаль", – заметил он.

