Постаревшая Сальма Хайек поразила безвкусицей на "Оскаре"
51-летняя Сальма Хайек снялась в более чем 30 фильмах. На красную ковровую дорожку главной кинопремии мира она впервые ступила 21 год назад. Тогда она пришла на "Оскар" лишь в качестве гостьи, но уже спустя несколько лет ее номинировали на лучшую женскую роль за фильм "Фрида". И Сальма стала первой мексиканкой, которая была номинирована на премию "Оскар" в этой категории.
С тех пор она так и остается лишь гостей на "Оскаре", заставляя говорить о себе не в связи с новыми ролями, а в связи со спорными образами и не самым большим вкусом в выборе платьем. Например, на "Оскаре-2017" она появилась в черном платье на тонких бретельках, который модные критики сочли одним из худших нарядов церемонии.
В этом году Сальма пришла на дорожку в сиреневом бархатном платье от Gucci, декорированном стеклярусом, пайетками и нитками искусственных камней. Платье диссонирует со всеми, что происходит на красной дорожке и очень дешевит артистку. От него так и веет жуткой азиатчиной, в которой ценится блеск, нарочитость, искусственность.
Стоит заметить, что и выглядит актриса не лучшим образом – возрастные изменения и последствия длительного использования киногрима дают о себе знать. "Да и худой я была 21 год", – вздыхает Сальма.
Напомним, что 90-я церемония вручения "Оскара"происходит в Dolby Theatre Лос-Анджелеса. Нашу страну представляет картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" о драме находящейся на грани развода семьи. Но у ленты очень сильные конкуренты, включая ливанскую социальную драму "Оскорбление" Зиада Дуэри.
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