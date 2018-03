Дженнифер Лоуренс досрочно назвали лучшей актрисой на "Оскаре"

Дженнифер Лоуренс только появившись на красной дорожке премии "Оскар" сорвала овации. Зрители объявили ее королевой вечера.

Оскароносная Дженнифер Лоуренс выбрала для церемонии металлическое платье от Dior, украшенное лифом с вышивкой и тоненьким ремешками.

Верхняя часть наряда подчеркивает шикарную фигуру Джен. От середины бедра платье расширяется, а металлические пайетки меняются по размеру и форме, пока юбка не задрапируется на пол. Дополняет образ дымчатый макияж глаз. Такой обворожительной Лоуренс не видели уже давно.

Поклонники пришли в неописуемый восторг от своей любимицы. В соцсетях на личный страницах фанаты выкладывают фото Дженнифер с красной дорожки и восхищаются ее красотой. Большинство пришло к выводу, что Лоуренс – триумфатор этого вечера.

"Wow!!!" "Шикарная", "Королева приехала", "Jennifer Lawrence looks golden", "Я без ума от нее", "just the best", "Лоуренс – лучшая актриса на этом "Оскаре", дальше можно не смотреть", – написали фанаты Джен из разных уголков мира (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

how many Oscars later, Jennifer Lawrence is still that dork. #Oscars pic.twitter.com/ZIhq39TJay — carmela faye (@carmelatuazonn) 5 марта 2018 г.

Отметим, что не так давно Лоуренс объявила о паузе в карьере. Сейчас актриса завершает рекламную компанию своего последнего фильма "Красный воробей". О дальнейших планах Дженнифер пока не сообщала.