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Дженнифер Лоуренс досрочно назвали лучшей актрисой на "Оскаре"

Дженнифер Лоуренс. Фото: GLOBAL LOOK press/Aaron Poole
Дженнифер Лоуренс только появившись на красной дорожке премии "Оскар" сорвала овации. Зрители объявили ее королевой вечера.

Продолжение: Предателю Родченкову посвятили "Оскар"
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Оскароносная Дженнифер Лоуренс выбрала для церемонии металлическое платье от Dior, украшенное лифом с вышивкой и тоненьким ремешками.

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Верхняя часть наряда подчеркивает шикарную фигуру Джен. От середины бедра платье расширяется, а металлические пайетки меняются по размеру и форме, пока юбка не задрапируется на пол. Дополняет образ дымчатый макияж глаз. Такой обворожительной Лоуренс не видели уже давно.

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Публикация от Celeb Fashionista (@celebfashionista)

Поклонники пришли в неописуемый восторг от своей любимицы. В соцсетях на личный страницах фанаты выкладывают фото Дженнифер с красной дорожки и восхищаются ее красотой. Большинство пришло к выводу, что Лоуренс – триумфатор этого вечера.

"Wow!!!" "Шикарная", "Королева приехала", "Jennifer Lawrence looks golden", "Я без ума от нее", "just the best", "Лоуренс – лучшая актриса на этом "Оскаре", дальше можно не смотреть", – написали фанаты Джен из разных уголков мира (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Отметим, что не так давно Лоуренс объявила о паузе в карьере. Сейчас актриса завершает рекламную компанию своего последнего фильма "Красный воробей". О дальнейших планах Дженнифер пока не сообщала.

Автор: Алёна Нестерова5 марта 2018, 04:33
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