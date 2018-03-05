Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов

Примадонна подзаработала на частной свадьбе. Ведь ей нужно чем-то кормить маленьких детей. Пенсия у народной артистки крайне небольшая.

Начало марта выдалось для Аллы Пугачевой насыщенным событиями. 2-го числа она восседала по правую руку от модельера Славы Зайцева на его 80-летии в театре Бабкиной. 4-го собрала друзей в караоке-клубе бывшего мужа "Филармония" на традиционный праздник весны. Причем приглашения были сделаны в виде открыток с картиной кисти самой Примадонны. "53 года назад Алла Пугачева придумала этот праздник. Первое воскресенье весны. Праздник желтых цветов", – сообщила ее верная подруга Алина Редель.

А между этими двумя важными событиями Пугачева успела спеть на частной свадьбе в столичном зале торжества "Сафиса". "Тысяча лет", "Это любовь", "Любовь, похожая на сон", "Хочется, хочется", – заказчик, как говорят, сам составлял сэт-лист композиций, которые хотел бы слышать в исполнении главной артистки страны.

Свадьба окащалась непростой – на ней были замечены и актер Александр Ревва, и модельер Игорь Гуляев. В его жакетах Пугачева, кстати, часто выходит в свет. А для торжества в "Сафисе" Пугачева выбрала маленькое черное платье и легкую перьевую накидку. Дополняло стильный образ массивное украшение.

Стоимость выступления Пугачевой на подобных корпоративах сегодня, как уверяют промоутеры, доходит до 300 тысяч евро. Тмаким образом, за полчаса на свадьбе пенсионерка, судя по всему, получила не менее 8 миллионов. Стоит заметить, что даже за такие – немыслимые для многих людей гонорары! – артистка соглашается петь не везде и не всем. Агенты звезды оставляют за собой право принять предложение заказчика, либо же отказать, в зависимости от характера мероприятия.

Но в "Сафисе" исполнительница зарабатывает на молоко своим малолетним деткам регулярно. Тут она пела на свадьбе сына ингушского миллиардера Михаил Гуцериев Саида, на армянской свадьбе младшего сына главы группы компаний "Ташир"Самвела Карапетяна Карена, на 55-летия сценографа Бориса Краснова.