Спряталась за жабо: Лобода скрывает беременность от 57-летнего певца

В СМИ обсуждают беременность певицы Светланы Лободы. Говорят, популярная артистка ждет ребенка от лидера культовой группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Как компетентно передает издание Super, Светлана Лобода ждет второго ребенка. Поводом для такого утверждения стало появление популярной певицы на фестивале "ЖАРА". Многочисленные журналисты обратили внимание на подозрительно свободную золотую блузку Светланы, а в особенности – на пышное жабо, которое, начинаясь от груди, заканчивалось аж в районе колен. По мнению особо наблюдательных репортеров, таким образом Лобода спрятала округлившийся живот.

Как утверждает издание, отцом будущего ребенка является мировая знаменитость – лидер культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Об их близких отношениях уже сообщалось в СМИ летом 2017 года. Линдеманн активно ухаживал за Лободой в Баку. На вечеринках они сидели вместе и музыкант, не стесняясь камер, целовал и обнимал артистку.

В итоге летний флирт получил продолжение – после поездки в Баку Светлана и Тилль продолжили встречаться, но уже тайно, утверждают пронырливые журналисты. Из осведомленных источников Super стало известно, что ребенок должен появиться на свет в конце мая, а рожать Лобода решила в Лос-Анджелесе. Отметим, что артистка пока никак не прокомментировала информацию о своей второй беременности.

Публикация от www.okmagazine.ru (@okmagazine_ru) Мар 4, 2018 в 10:32 PST

Светлане Лободе 35 лет, у нее есть шестилетняя дочь Ева. Тиллю Линдеманну – 57, он трижды был женат и имеет двух взрослых дочерей. Последний его роман с немецкой актрисой Софией Томаллой закончился разрывом.