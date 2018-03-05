Излишняя страсть Иглесиаса к дочке от Курниковой ввела в ступор
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Энрике Иглесиас опубликовал видеозапись, главной героиней которой стала его дочь Люси. Что речь идет именно о малышке, поклонники решили по белому в розовый цветочек слюнявчику, который украшал грудь крохи.
На протяжении всего ролика темпераментный Энрике жарко расцеловывает в щечки малышку. "Не могу насладиться моим солнышком", – коротко подписал видео Иглесиас. Отметим, что девочка реагирует на нежности весьма неоднозначно. Маленькая Люси не смотрит на отца, а если все же обращает внимание на его поцелуи, то морщится и зажмуривается.
Многочисленные поклонники пришли к выводу, что излишняя страсть популярного латиноамериканского исполнителя порядком наскучила ребенку. А еще фанаты оказались в ступоре от ласк артиста. К примеру, подписчики (в основном женщины) напомнили певцу, что такого маленького ребенка лучше не целовать, чтобы избежать инфекции или простуды.
"Какие милые", "Божественно", "Бедный ребеночек! Столько любви на голову свалилось", "Ого, сколько поцелуев", "Сладкая!!!!😍😍😍", "Мне кажется, она сейчас расплачется", "Я понимаю, Вы не сознаете, но у малышей очень нежная кожа, и Вы своей бородой можете ее поранить", "Перебор со страстью. Нет??? Малышка явно не в восторге", – высказались внимательные зрители.
Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в декабре 2017 года. Теннисистка родила певцу двойню – сына Николаса и дочь Люси. Отметим, что Курникова опубликовала лишь одну фотографию, причем с одним из детей.
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