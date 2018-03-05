Излишняя страсть Иглесиаса к дочке от Курниковой ввела в ступор

Энрике Иглесиас на радость фанатам опубликовал свежее видео, на котором, предположительно, запечатлена его дочь Люси. Однако многочисленные поклонники, посмотрев ролик, пришли к выводу, что малышке не по вкусу чрезмерная отцовская страсть.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Энрике Иглесиас опубликовал видеозапись, главной героиней которой стала его дочь Люси. Что речь идет именно о малышке, поклонники решили по белому в розовый цветочек слюнявчику, который украшал грудь крохи.

На протяжении всего ролика темпераментный Энрике жарко расцеловывает в щечки малышку. "Не могу насладиться моим солнышком", – коротко подписал видео Иглесиас. Отметим, что девочка реагирует на нежности весьма неоднозначно. Маленькая Люси не смотрит на отца, а если все же обращает внимание на его поцелуи, то морщится и зажмуривается.

Многочисленные поклонники пришли к выводу, что излишняя страсть популярного латиноамериканского исполнителя порядком наскучила ребенку. А еще фанаты оказались в ступоре от ласк артиста. К примеру, подписчики (в основном женщины) напомнили певцу, что такого маленького ребенка лучше не целовать, чтобы избежать инфекции или простуды.

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Мар 4, 2018 в 8:04 PST

"Какие милые", "Божественно", "Бедный ребеночек! Столько любви на голову свалилось", "Ого, сколько поцелуев", "Сладкая!!!!😍😍😍", "Мне кажется, она сейчас расплачется", "Я понимаю, Вы не сознаете, но у малышей очень нежная кожа, и Вы своей бородой можете ее поранить", "Перебор со страстью. Нет??? Малышка явно не в восторге", – высказались внимательные зрители.

Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в декабре 2017 года. Теннисистка родила певцу двойню – сына Николаса и дочь Люси. Отметим, что Курникова опубликовала лишь одну фотографию, причем с одним из детей.