Волочкова с задранной юбкой показала круглый живот

Анастасия Волочкова не устает удивлять, казалось бы, уже ко всему готовых поклонников. На сей раз скандально известная балерина продемонстрировала жаркие танцы на вечеринке – артистка, облаченная в обтягивающее короткое красное платье, вызвала ажиотаж.

Анастасия вместе со своим избранником Михаилом пустилась в пляс, решив показать класс бразильским танцовщицам. Распаленную балерину не остановило то обстоятельство, что она была не в очень удобной для танцев экипировке – в обтягивающем коротком красном платье и обуви на внушительной танкетке и каблуке.

"💃🏼 Подурачились конкретно. Было весело👍🏼😂", – написала Волочкова, опубликовав видео своих жарких танцев в аккаунте в Instagram. Балерина, известная неподражаемым чувством юмора, без лишнего стеснения продемонстрировала быстрые движения ногами и повороты. А вот многочисленные подписчики не оценили веселья Анастасии.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Мар 4, 2018 в 3:33 PST

Пользователи Сети не оставили без внимания ни фигуру артистки, ни ее чулки, ни ее танец. "Выкладывала бы занятия с детьми, красивые нежные фото с дочкой. Одевала бы соответствующе, элегантно со вкусом. Уж ее материальное положение позволяет нанять стилиста. А так в действительности клоун клоуном. Очень странно. Неужели ей нравится быть посмещищем (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как деревянная )))", "У вас чулки спадают! !!! Там недалеко и трусики упадут. Платьице подлиньше надо!", "да неее, это у Насти не чулки спустились а юбка задралась) от таких жарких танцев и не такое задерется;)))", "Живот забыла втянуть, 57 кг", "А Настя беременная? что пузико торчит", – высказались ошеломленные поклонники.