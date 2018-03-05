Анна Седокова осталась без дочери

Анна Седокова оставила весьма неоднозначное сообщение на своей страничке в Instagram. Сексапильная исполнительница призналась, что ей не хватает дочери Моники, а фанаты сделали вывод, что девочку у артистки отнял бывший муж.

Анна Седокова опубликовала фотографию, на которой позирует вместе с дочерью Алиной и сыном Гектором. "Нам очень не хватает нашей Монички, но мы верим, что все это временно и все обязательно будет хорошо! Любовь всегда побеждает! Когда-нибудь я обязательно вам все расскажу, а пока мы очень скучаем и посылаем лучики счастья и добра тем, кому они сейчас нужны и важны ❤️", – написала популярная исполнительница.

Обеспокоенные подписчики немедленно засыпали Седокову вопросами, что же случилось с девочкой, куда она пропала. Отметим, что Анна родила Монику летом 2011 года, будучи в браке с бизнесменом Максимом Чернявским. Малышка появилась на свет в Америке. Однако семейная идиллия продлилась недолго. В 2013 году супруги оформили развод.

Исходя из этой информации, некоторые поклонники выдвинули предположение, что бывший муж забрал у Седоковой ребенка. А особо ярые фанаты вспомнили выпуск шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", гостьей которого была Анна Седокова. Якобы в рамках передачи певица дала понять, что семья Чернявского хочет отобрать у нее Монику.

Впрочем, в комментариях к публикации отписались и те пользователи, которые встали на защиту бывшего супруга артистки. Так, утверждалось, что Седокова бросила Чернявского в трудную минуту, о дочери особо не заботилась, уделяя время работе, да и вообще у певицы трое детей от разных мужчин, что якобы выставляет Анну в негативном свете.

Нейтрально настроенные фанаты напомнили, что Моника является гражданкой США, ей шесть лет и, скорее всего, девочка живет с отцом, потому что ходит в школу в Лос-Анджелесе, тогда как сама Анна Седокова постоянно колесит по миру. Было целесообразнее, объяснили подписчики, оставить Монику в Америке. Отметим, что сама артистка никак не прокомментировала умозаключения пользователей Сети.