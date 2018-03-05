Максакова откровенно высказалась о романе с Грудининым

Оперная дива Мария Максакова, сбежавшая на Украину, рассказала о связи с кандидатом в президенты России, директором совхоза имени Ленина Павлом Грудининым. Пост вдова экс-депутата Дениса Вороненкова разместила на своей странице в Facebook.

О том, что у певицы были романтические отношения с политиком, ранее сообщили СМИ – в частности, издание Soshse.com. Говорилось, что свадьба Максаковой и Грудинина намечена не ранее чем на апрель 2018-го, после президентских выборов.

"Я вот не понимаю, кому на пользу этот фейк? Единственное, что могу сказать, глядя на интервью Грудинина – он очевидно интересный собеседник. Однако я с ним, к сожалению, не знакома", – написала звезда в своем аккаунте о романе с политиком. При этом она упомянула, что на фото, размещенном в статье об их якобы имевших место отношениях она вовсе не с Грудининым, а со знакомым итальянцем. Мария иронически отметила, что ему будет "любопытно посмотреть, как России выдают его за кандидата в президенты".

Журналисты сообщали, что формально Мария и Павел объяснили свое желание тем, что не хотят привлекать к своему союзу лишних политических эмоций. "Фактически, как поговаривают злые на язык СМИ, дело в том, что союз Максаковой и Грудинина может был фиктивным – уж слишком эффектна Мария Максакова и слишком неприметен Павел Грудинин. Такая шикарная дама, как Максакова, да еще и с таким политическим прошлым, необходима Грудинину как средство для пиара. Зачем нужен Грудинин Максаковой – вопрос", – писала пресса.

Как сообщали Dni.Ru, оперная певица проживает на Украине. Она сбежала туда вместе с мужем, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. В марте 2017 года супруга Максаковой убили в центре Киева. По некоторым данным, с тех пор певица в Россию не возвращалась.