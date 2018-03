Обезумевший Маколей Калкин высмеял "Оскар"

По мнению Калкина, лучше сделать педикюр и сварить макароны вместо того, чтобы смотреть премию "Оскар". Пока в Голливуде раздавали золотые статуэтки победителям в номинациях, актер остался дома и вёл слегка чудную трансляцию в сети, высмеивая церемонию. По мнению пользователей сети, альтернативная кинопремия вышла не менее увлекательной, чем оригинальный "Оскар".

Сообщения в духе "а сварю-ка я макарошки" Калкин разбавлял юмористическими предсказаниями и комментариями насчет церемонии. Подписчики актера отметили, что они рады видеть, как Калкин выглядит на фотографиях, ведь ещё недавно они беспокоились из-за крайне исхудалого вида бывшей кинозвезды. В своих предсказаниях эпатажный артист "проехался" практически по всем заявленным категориям.

Here's some things I'm doing instead of watching the #oscars 2. Play guitar pic.twitter.com/DmYChHumGq

К примеру, на лучший звуковой монтаж он номинировал свою умершую собаку Адобо. Но в реальной премии пса лишил награды фильм Кристофера Нолана "Дюнкерк". Это оказалось одной из причин того, почему вместо просмотра церемонии Калкин предпочёл поиграть с детскими игрушками или накрасить ногти. Также актер раскритиковал победу "Формы воды" в номинации "Лучший фильм" из-за названия картины. "Вообще-то вода принимает форму того, в чем находится, поэтому эта лента – полная ерунда!", — высказался Калкин.

Here's some things I'm doing instead of watching the #oscars



3. Playing with myself pic.twitter.com/LOtfu2NMsN