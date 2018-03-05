Обмишурившаяся Цымбалюк-Романовская грязно выругалась

Бывшая жена Джигарханяна обозвала врагов. У нее, кажется, сдали нервы.

Не проходит и дня, чтобы большая страна не узнавала все новые и новые подробности личной жизни Виталины Цымбалюк-Романовской. Например, Элина Мазур, которая прежде была "официальным доверенным лицом" пианистки, сегодня рубит с плеча. "Она вела аморальный образ жизни, имела любовника и обманывала Армена Джигарханяна", – заверила Dni.Ru Элина. Она всячески пытается помочь знаменитому артисту и его верному другу Артуру Согомоняну вернуть все то, что оказалось в собственности предприимчивой киевлянки.

На телеэкранах появляются и другие люди, которым есть что сказать в адрес Виталины. Она сама долго держалась, не вступала в перепалки, но теперь, кажется, нервы сдали. "Кто это? Уроды. Сколько в мире ущербных людишек. Что им нужно? Кто пиарится на разводе Джигарханяна?" – спросила она у многочисленных друзей на своей странице в социальной сети Instagram.

Людей, которые не хвалят ее и не восторгаются, она называет "грязными, озлобленными, обиженными и выброшенными на обочину жизни уродами и ********". При этом обмишурившаяся Виталина так уверена в своей безнаказанности, что заявляет: "Пока по одному из каналов показывают сплошь якобы имевших ко мне отношение людей, я продолжаю радоваться совместному творчеству с Еленой Мартынюк".

Эта украинская землячка-фотохудожница делает роскошные портреты Цымбалюк-Романовской. Правда, из-за обильной ретуши и фотомонтажа в красавице на снимках трудно узнать бывшую жену Джигарханяна, но ей такое художественное вранье нравится.

"Виталиночка, солнышко, всех сбитых летчиков мужского пола бесят умные женщины", "Виталиночка, держитесь! Так хочется Вас обнять и защитить!", "Виталина, Вы большая умница и на голову выше всех этих черных ворон, которые Вас клюют постоянно", "Наглые, бессовестные люди! Лезут своими ручищами в нежную душу королевы Виталиночки! Меня до слез это довело!", "Ангел-Виталина, скоро будем пить шампанское!" – пишут восторженные поклонники. Они готовы целовать ей руки. А станут ли потом носить своей героине передачи – большой вопрос...