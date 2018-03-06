Певица Сати Казанова ждет ребенка
Поводом для сообщений в СМИ о том, что Сати Казанова в скором времени станет матерью, послужил недавний выход певицы в свет. Известная исполнительница вместе со своим супругом, итальянским фотографом Стефано Тиоццо, появилась на мероприятии, организованном Оксаной Федоровой.
По мнению особо наблюдательных репортеров, Сати Казанова пришла в наряде, который прикрывал округлившийся живот. Поговаривают, что певица находится на раннем сроке, компетентно сообщает Eg.Ru. Опровергать или подтверждать это артистка не стала.
Напомним, Сати Казанова и Стефано Тиоццо расписались в столичном ЗАГСе №4 в начале октября 2017 года. На регистрацию певица пришла в легком кружевном платье и кедах. После этого они сыграли свадьбу в кавказских традициях, а также по итальянским канонам.
Банкет на Кавказе проходил в дорогом ресторане. Невеста была в скромном национальном наряде – белом платье с золотистой вышивкой на подоле. Довершал образ темный головной убор. Жених-итальянец также примерил кабардинский национальный костюм. На торжестве присутствовали преимущественно друзья и родственники Казановой.
Таролог, ясновидящая Марианна Абравитова так прокомментировала замужество артистки: "Эта пара приносит счастье друг другу. У них много совместных планов и начинаний. Они изначально сошлись на духовном уровне. Им по-настоящему интересно друг с другом, их отношения основаны не на страсти или расчете, а на настоящей дружбе, то есть они, как говорится, смотрят в одну сторону".
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