Певица Сати Казанова ждет ребенка

По некоторой информации, популярная исполнительница, бывшая участница группы "Фабрика" Сати Казанова ждет первенца. Говорят, артистка находится на раннем сроке.

Поводом для сообщений в СМИ о том, что Сати Казанова в скором времени станет матерью, послужил недавний выход певицы в свет. Известная исполнительница вместе со своим супругом, итальянским фотографом Стефано Тиоццо, появилась на мероприятии, организованном Оксаной Федоровой.

По мнению особо наблюдательных репортеров, Сати Казанова пришла в наряде, который прикрывал округлившийся живот. Поговаривают, что певица находится на раннем сроке, компетентно сообщает Eg.Ru. Опровергать или подтверждать это артистка не стала.

Напомним, Сати Казанова и Стефано Тиоццо расписались в столичном ЗАГСе №4 в начале октября 2017 года. На регистрацию певица пришла в легком кружевном платье и кедах. После этого они сыграли свадьбу в кавказских традициях, а также по итальянским канонам.

Банкет на Кавказе проходил в дорогом ресторане. Невеста была в скромном национальном наряде – белом платье с золотистой вышивкой на подоле. Довершал образ темный головной убор. Жених-итальянец также примерил кабардинский национальный костюм. На торжестве присутствовали преимущественно друзья и родственники Казановой.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) Фев 28, 2018 в 7:19 PST

Таролог, ясновидящая Марианна Абравитова так прокомментировала замужество артистки: "Эта пара приносит счастье друг другу. У них много совместных планов и начинаний. Они изначально сошлись на духовном уровне. Им по-настоящему интересно друг с другом, их отношения основаны не на страсти или расчете, а на настоящей дружбе, то есть они, как говорится, смотрят в одну сторону".