Малиновский после гей-скандала показал свою девушку

В последнее время имя молодого певца Алекса Малиновского было у всех на устах в связи с разгоревшимся скандалом. Про его интимную связь с известным артистом не писал только ленивый. Каково же было удивление корреспондента Dni.Ru, когда на красной дорожке новой музыкальной премии "Жара" Малиновский появился с девушкой!



"Шумиха вокруг моего имени очень помогла мне, – заявил Малиновский. – Популярность росла в геометрической прогрессии после каждой скандальной новости. Тысячи людей ищут теперь мое имя в поисковиках, меня стали чаще звать с концертами и в качестве гостя на статусные мероприятия. Я жалею только об одном – что говорили так мало!"

Рассказал Алекс и о своей очаровательной спутнице. "Это София Никитчук, которая в 2015 году заняла второе место на международном конкурсе красоты "Мисс мира". Я безмерно горжусь ею, – признался артист. – Ею восхищается половина мира, но она со мной. Правда, что за отношения на связывают, пока оставим в тайне".

24-летняя София Никитчук так и льнула к 32-летнему красавцу, все время держала его за руку и не отходила. Они сладко ворковали и были счастливы. Грязь, которую о Малиновском распространил Рустам Солнцев, выглядит ложью.

Напомним, в интервью "Экспресс-газете" шоумен зачем-то брякнул: "Алекс Малиновский – любовник Коли Баскова, который типа его продюсер. Кроме огромного члена, этому Алексу нечем больше похвастаться. Третий год его тянут. Уже нового любовника ему нашли – бывшего партнера Анны Плетневой по "Винтажу" Лешку Романова. Устраивают выступления этих зашкварных на концертах на канале "Россия", а толку никакого!"

Поклонники были возмущены подобными словами. Спрашивается, как Солнцев об этом узнал? Свечку держал? Подобными вопросами справедливо озадачились читатели Dni.Ru: "Интересно, откуда Рустам знает о размерах члена?", "А откуда этому Солнцеву известен размер члена Малиновского? Тоже, небось, насладился", "У Солнцева в своих штанах пусто, вот он в чужих и шарит".