Что у него в трусах: тощего Билана обвинили в разврате

Дима Билан обнародовал новое фото, которое стало сенсацией среди его поклонников. На снимке популярный исполнитель снят в весьма пикантном виде.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дима Билан, гастролирующий с туром "Опять 35", пожаловался на недосып из-за бесконечных переездов. По всей видимости, именно этим обусловлено появление в его ленте столь пикантного кадра. "Я просто сплю и, кажется, от переезда не выспался, но уже расписал на сегодня программу в #Волгоград! Сводки будут!" – написал Билан.

На фотографии популярный исполнитель запечатлен лежащим в кровати. Артист облачен в серые трусы и футболку. Собственно, именно последний предмет одежды и привлек внимание многочисленных подписчиков. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на публикацию Димы. Одни посмеялись, а другие обвинили певца в разврате.

"Трусы пушап... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "провокация!!!!", "Отличное фото! Прекрасный ракурс!", "Ну Димуха дает, а что ...мужик вот и торчит)))", "А что же мы подложили в трусишки а???😂😂", "Чувак тут же дети 😁😂", "Ой! Дима!!!! Открываю истаграм а там ты😊❤️в кроватке😲 Как я тебя обожаю😘😘😘ты такой классный!👌👌👌обожаю тебя💋💋💋💋💋", "Тощие ноги", "Картоху в трусы напихал😂😂😂", "Как не стыдно!", "перебор", "Позор!" – высказались пользователи Сети.

Ранее похожий кадр на своей страничке опубликовал певец Витас. Лица на снимке не видно, но зато можно рассмотреть голые ноги и смешные трусы артиста, украшенные портретом Губки Боба из одноименного мультфильма. "Интима нет", – гласит надпись на исподнем. Но, судя по тому, как вздыблено на исполнителе белье, к интиму он всегда готов.