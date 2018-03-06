Взлохмаченной Пугачевой подарили мартовских котов

Примадонна и ее молодой супруг написали заявление. На выборах президента они будут голосовать по месту фактического проживания.

Алла Пугачева и Максим Галкин зарегистрированы в Москве, но уже много лет проживают в деревне Грязь, что в Одинцовском районе Подмосковья близ Звенигорода. На предстоящих 18 марта президентских выборах голосовать они будут рядом с домом. Для этого супруги получили открепительные удостоверения в звенигородском отделении многофункционального центра "Мои документы".

Обычные люди, которые в этот день пришли в присутственное место по своим делам, конечно, ошалели от вида Пугачевой. Певица, хотя и была порядком взлохмачена, но с макияжем. И выглядела сонной, но все равно красивой и счастливой. Артисты, уладив бумажные формальности, раздали несколько автографов и сфотографировались с поклонниками.

Певица не пропускает походов на избирательные участки, являя многим пример, поэтому в звенигородском МФЦ их лично встречал глава городского округа Александр Смирнов. Он признался, что горд за Звенигород, поскольку здесь проголосует главная эстрадная пара страны.

Напомним, что на выборах в Государственную думу Алла Пугачева и Максим Галкин тоже отдавали свои голоса на избирательном участке 698, расположенном на улице Некрасова в Звенигороде. Символично, что там находится Центр детского творчества, а для Примадонны это актуально.

Публикация от elena_ruleva (@elena_rul) Мар 5, 2018 в 2:47 PST

"Главная национальная идея страны – чтобы каждая семья была счастлива. Чтобы образование не искали на стороне", – заявила тогда звезда.

А в конце Пугачевой и Галкину подарили ящик с флористической композицией и мартовскими котами ручной работы. "Пусть они поднимают вам настроение и радуют ваших детей Лизу и Гари!" – пожелали паре в МФЦ.