Бузова гробит здоровье ради мамы

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова решила приобрести дом в Испании для своей матери. Девушка подбирает недвижимость на берегу моря.

Ольга призналась журналистам, что хочет исполнить мечту самого дорогого для нее человека, и для этого приходится очень много работать. Гастрольный график звезды расписан на год вперед. У барышни каждый день то концерт, то спектакль. Она выступает в Москве, на Дальнем Востоке, в Сибири, в Краснодарском крае и даже за рубежом. Неудивительно, что материальное положение артистки улучшается. Добавим, что на Instagram телеведущей подписаны белее 12 миллионов человек, поэтому только на рекламе в социальной сети Ольга получает около десяти миллионов рублей в месяц, сообщает Teleprogramma.pro.

Любовь к работе звезде с детства прививала мать. Ирина Александровна личным примером показывала дочери, что такое трудиться на совесть. "Основная проблема – то, что моя мама трудоголик. Она врач, занимает ответственную должность, живет и работает в Санкт-Петербурге. Будет большой проблемой уговорить маму почаще уезжать отдыхать, но я надеюсь, мне это удастся", – рассказала Бузова изданию "7 Дней". Именно для того, чтобы работящая родительница чаще выбиралась в отпуск, артистка и начала присматривать дом на берегу моря в Испании.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 1, 2018 в 4:03 PST

Плотный график не идет на пользу здоровью певицы. Совсем недавно на своей странице в Instagram Ольга Бузова выложила короткий ролик, заставивший ее фанатов не на шутку перепугаться. "Я не могу ходить", – призналась певица. Девушку и ранее беспокоила травмированная нога – она даже лечилась у мануального терапевта, но, по всей видимости, от постоянных репетиций и выступлений болезнь начала прогрессировать. Барышня не прервала тур и стойко терпит неудобства, ведь в результате она купит прекрасный дом для мамы в Испании.