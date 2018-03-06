Мацуев отшлепал стонущего Корчевникова

Пианист показал свои игрища с ведущим. Зрители в восторге.

Гостем очередного выпуска программы "Судьба человека" на телеканале "Россия" стал прославленный пианист Денис Мацуев. Он не только рассказал, как пробился из провинциального Иркутска на главные мировые сцены, но и похвастался необычным талантом. Оказывается, сибиряк Мацуев – отличный банщик. Он знает, что такое хороший пар и правильный веник.

Свои немузыкальные таланты он продемонстрировал прямо в студии, заставив ведущего передачи Бориса Корчевникова растянуться на белоснежном кожаном диване. "Первое движение – чтобы вас прогреть, абсолютно нежаркое", – пояснял свои действия Мацуев. А Корчевников лежал, млел, охал и стонал: "Ах, как хорошо, подбавь пару, давай еще!" И пианист вошел в раж под смех зрителей.

Денис Мацуев не раз рассказывал о своих увлечениях, называя среди них распитие сидра, прогулки в лесу, путешествия по Байкалу и, конечно, регулярные походы в настоящую русскую баню. "Когда приезжаю в Иркутск, друзья детства приходят на мои концерты, мы паримся вместе в бане", – рассказал пианист. И он всегда берется запаривать веники и охаживает ими знакомых.

А во время проведения его традиционного музыкального фестиваля "Звезды на Байкале" у него есть оригинальная традиция: кто бы ни приехал из знаменитых гостей, сначала они идут в парную, а потом окунаются в Байкале. Температура там всего +8 градусов, но еще ни разу никто не заболел. Зато этот обряд очень сближает и раскрепощает людей.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Мар 5, 2018 в 11:35 PST

Правда, поведение и стоны Корчевникова не всем пришлись по душе. "Не нравится, когда Борис иногда ведет себя как глупенький. Хотя, может быть, непосредственность и чувство юмора – это и хорошо. Может быть, это он просто играет. Не могу объяснить, но если бы он был моим родственником, мне, наверное, было бы немного неловко за него", – написал один из пользователей в комментарии к видео.