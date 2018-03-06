Юная красотка Кафельникова показала все

19-летняя Алеся Кафельникова снова в центре скандала. На сей раз всему виной оказались откровенные фото, которые распространились в интернете.

Издание Super обнародовало фотографии Алеси Кафельниковой, на которых модель демонстрирует аппетитные изгибы своего юного тела. Пикантные кадры, судя по всему, манекенщица делала самостоятельно и вряд ли собиралась показывать общественности. Однако каким-то образом теперь любой пользователь Сети может оценить фигуру молодой красотки.

При этом на некоторых снимках отметился и экс-возлюбленный Алеси рэп-исполнитель Pharaoh. Ходят слухи, что молодые люди снова вместе. Зато, судя по тем же кадрам, очевидно, что Кафельникова регулярно делает инъекции для увеличения губ. Успел ли оценить новые кадры отец манекенщицы, прославленный теннисист Евгений Кафельников, пока неизвестно.

Публикация от Super (@super.ru) Мар 6, 2018 в 2:55 PST

Напомним, недавно Алеся появилась на обложке известного журнала. Девушка рассказала о разрыве с возлюбленным, анорексии и проблемах с наркотиками. "Меня часто спрашивают, что со мной случилось, где я пропадала несколько месяцев, принимала ли наркотики, где оступилась, что пережила и так далее. Я ответила на все вопросы в февральском номере @tatler_russia. Это мое самое откровенное интервью и моя первая обложка. Хочу поблагодарить Ксению Соловьеву @ksenia_tatler, моих любимых родителей и агентов за то, что верят в меня", – написала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алеся.

Отметим, что о проблемах Кафельниковой с наркотиками стало известно из тревожных сообщений ее отца, которые тот оставил на своей страничке в Twitter. "Не могу больше в себе держать!! Помогите. Я отец-неудачник!! Вот что самое противное для любого родителя – осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в "ад"! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл. Наркотики", – в истерике написал Кафельников, сопроводив последнее слово изображениями опущенного вниз большого пальца руки и черепа с костями.