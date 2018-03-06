Юлия Самойлова заинтриговала молчанием перед "Евровидением"
63-й конкурс песни "Евровидение" пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. Для его проведения выбрана "Алтис-арена", где в разные годы проходила Всемирная выставка, Чемпионат мира по баскетболу среди юношей до 19 лет, церемония MTV EMA и множество концертов.
В конкурсе песни "Евровидение-2018" примут участие 42 стран, включая далекую Австралию и ранее исключенную за долги Македонию. Россию будет представлять Юлий Самойлова. Она должна была выступать в прошлом году в Киеве с песней Flame is Burning. Но вскоре после объявления Юлии участником от России, Служба безопасности Украины отказала ей во въезде в Украину. Предлагались разные варианты ее участия, в том числе и трансляция выступления по спутнику из России. Но наша страна их отвергла и отказалась участвовать в конкурсе. Тогда же было объявлено, что Юлия поедет на конкурс через год.
Согласно жеребьевке, Самойлова споет в первой половине второго полуфинала, в котором выступят и наши соседи – Грузия, Украина, Латвия, Молдова. Пока артистка хранит молчание по поводу того, каким будет ее выступление. "Я сегодня много работаю с педагогами по вокалу, учителями по английскому и стилистами. – рассказала Dni.Ru Самойлова на "Жаре". – Уже готова и песня, с которой я поеду, но пока не могу ее назвать". По правилам конкурса, определиться с композицией артисту и стране нужно до 31 марта.
Но некоторые музыкальные критики скептически относятся к идее отправлять Самойлову на "Евросонг" в Португалию. В прошлом году унижение Украиной хрупкой девушки в инвалидном кресле имело резонанс во всем мире. Теперь же эксперты советуют отвечающему за музыкальные проекты на Первом канале Юрию Аксюте отправить вместе с Самойловой певицу Диану Гурцкая и одноногого танцора Евгения Смирнова, которому на шоу "Минута славы" Рената Литвинова посоветовала "пристегнуть" вторую конечность. Тогда это номер сможет прозвучать.
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