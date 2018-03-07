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Шоу-бизнес

Раздетая Бузова показала в окно свои ягодицы

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба фестиваля "Жара"
Ольга Бузова практически каждый день радует (или раздражает) общественность своими пикантными фото. На сей раз поющая ведущая показала свои прелести половине спального района города.

Продолжение: Народ пришел в восторг от сына-красавца Лазарева
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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова обнародовала свежую эротическую фотографию. На снимке звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" запечатлена стоящей на фоне французского окна. Поющая ведущая, чья изящная фигура интригующе затемнена, повернулась спиной к стеклу, сквозь которое просматриваются жилые дома и прочие здания.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Многочисленные поклонники пришли в восторг от фотографии. Многие из них задались вопросом, что же в этот момент надето на Бузовой. Фанаты поделились своими догадками в комментариях, в основном они пришли к выводу, что Ольга раздета. Впрочем, нашлись и те подписчики, кто раскритиковал девушку.

"уродка петь не умеет и только ***** вертит. Для этого есть порноактрисы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Вот шкура", "Надо было за окно встать или нет на козырек крыши", "Жаль когда взрослые не думают ...теперь малолетки полезут на окна в шпильках – к чему это приведет?????", "Другой позы не научили ее....везде одно и тоже", – высказали свое мнение пользователи Сети.

Между тем Ольга Бузова продолжает свой гастрольный тур. Прибыв с Дальнего Востока, поющая ведущая намерена покорить публику Липецка. И звезду "Дома-2" не останавливают даже предписания медиков.

"Доброе утро мои хорошие ❤️ я уже по пути в Липецк 🙏🏻 сегодня в 19.00 встречаемся все в клубе "Сода" 👸🏻🎤 везу с собой диски #подзвукипоцелуев 💋 и мерч от @olgabuzova_design 🤙🏻🔝 Врач запретил ходить 5 дней, но слишком поздно было переносить концерт😕 Я не могу без вас и без сцены 😢" – сообщила поклонникам Ольга Бузова, которая ранее травмировала ногу во время одного из своих выступлений.

Автор: Наталья Аряева7 марта 2018, 10:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в камуфляже занялась любовью

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