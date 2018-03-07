Хилькевич о встречах с мужчинами за деньги

Актриса Анна Хилькевич прославилась благодаря роли Маши Беловой в комедийном телесериале "Универ. Новая общага". Именно тогда у нее появилась основная масса поклонников, не дающих прохода и по сей день.

"Несколько раз моему агенту звонили и пытались купить встречу со мной, чтобы я с кем-то поужинала, – заверила Хилькевич. – Предлагали немалые деньги. Если бы речь шла о знаках внимания со стороны человека, которому нравится мое творчество, это было бы одно. Но тут какие-то не совсем здоровые проявления. Меня просто терроризируют. Муж очень сильно нервничает – ему не нравится, что происходит".

Впрочем, поводы для переживаний у избранника актрисы появились давно. "Все началось пять лет назад, за месяц до нашего знакомства с мужем. Я тогда была свободная девушка в поиске своего мужчины. Было лето, я ехала на своем кабриолете по городу. Тут кто-то мне сигналит. Я посмотрела и увидела симпатичного парня на хорошей машине. Поулыбались друг другу, и каждый поехал своей дорогой. А вечером мне позвонили: "Это я, привет!" Оказалось, тот самый мужчина. То есть он узнал по номеру машины мой телефон через какие-то базы. Ну а я что? Начали с ним немного болтать. Мы не виделись, просто созванивались и списывались несколько дней. Один раз я позвонила сама и поняла, что он женат", – рассказала Анна.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) Мар 3, 2018 в 6:54 PST

После известий о том, что красавец несвободен, актриса сразу потеряла к нему интерес. А вскоре познакомилась с бизнесменом Артуром Волковым, которому было суждено стать ее мужем. Но тот ухажер оказался настырным. На очередной его звонок ответил Артур. А через месяц пришла очередная эсэмэс: "Я не сдамся. Мы еще встретимся". Пришлось менять номер телефона. Но он узнал, где я живу, и курьеры начали мне приносить разные странные подарки, например – сухие розы. А на моей машине он оставлял записки тоже весьма странного содержания, – цитирует актрису журнал "7 Дней".