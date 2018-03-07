95-летний Этуш выматерился из-за новорожденной дочки Виторгана

Владимир Этуш отреагировал на известие о том, что у 78-летнего Эммануила Виторгана родилась дочь. Легендарный артист не смог сдержать эмоций.

О том, что у 78-летнего Эммануила Виторгана и его 56-летней супруги Ирины родился первый общий ребенок, Владимиру Этушу сообщила жена Елена. Реакция 95-летнего артиста оказалась весьма эмоциональной. Елена Этуш рассказала об этом на своей официальной страничке в социальной сети Facebook.

"С самого утра весь интернет пестрит обсуждениями темы рождения ребенка в семье Ирины и Эммануила Виторганов. Сообщила Владимиру Абрамовичу новость, попутно прочитав несколько злобных комментариев из интернета по поводу возраста родителей. Владимир Абрамович задумался буквально на секунду и изрек: *** (нецензурное выражение, означающее "а вот и нет". – Прим. ред.) Что в переводе: ПОЗДРАВЛЯЕМ)))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Этуш.

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) Фев 11, 2018 в 8:51 PST

Подписчики отреагировали на публикацию, а кто-то даже предложил Елене пойти по стопам четы Виторганов. Однако Елена отказалась. "Раньше надо было. ну, вот представьте ситуация типа летом с травмой : Владимир Абрамович в реанимации парализованный. А я??? Три месяца на соседней койке. А если ребенок?" – задала риторический вопрос супруга легендарного актера.

Информация о том, что у Эммануила Виторгана и его жены Ирины Млодик родилась дочь, стала сенсацией. А когда выяснилось, что 56-летняя супруга артиста родила сама, градус истерии в СМИ поднялся еще выше.

"Огромное спасибо за поздравления! Это правда, – цитируют Ирину "7Дней". – У нас родилась девочка. Мы назвали ее Этель". По словам близкой подруги счастливых родителей, для того, чтобы произошло чудо, супруги использовали метод ЭКО. Счастливое событие в жизни артиста и его жены произошло еще 26 февраля.