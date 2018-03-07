Известная актриса потеряла ребенка

Звезда американских сериалов Клэр Холт сообщила поклонникам трагическую новость. У девушки случился выкидыш.

Актриса поделилась своей бедой в Instagram, опубликовав фото из больничной палаты. Телезвезда призналась, что не была уверена, нужно ли афишировать этот болезненный эпизод своей жизни. Но все же поняла, что в одиночку ей не справиться. "Эта фотография была сделана десять дней назад, когда я ждала операцию после того, как у моей милой малышки перестало биться сердце. Это фото я отправила своему жениху в комнате ожидания, чтобы показать ему, что со мной все в порядке. Но это было не так. Еще никогда я не чувствовала себя такой разбитой", – написала под фото Клер.

Холт уверена, что депрессия в ее случае – это нормально. Она очень уязвима, ей больно от потери ребенка. Девушка признается, что не пережила бы это без поддержки и безусловной любви партнера. Также она хотела бы поддержать всех женщин, когда-либо попадавших в подобную ситуацию, поэтому написала: "Я обращаюсь ко всем, кто пережил выкидыш: я понимаю вас. Я разделяю с вами вашу боль, вы не одни. Пожалуйста, будьте добрее к себе. Я надеюсь, что вскоре вы тоже сможете рассказать свою историю".

Публикация от Claire Holt (@claireholt) Мар 4, 2018 в 3:52 PST

Позже Холт опубликовала еще один пост, в котором поблагодарила фанатов за поддержку и добрые пожелания. Она отметила, что многие женщины стали присылать ей истории своих потерь, и она больше не чувствует себя одинокой.

Клер Рианнон Холт – австралийская актриса, звезда сериалов "H2O: Просто добавь воды", "Дневники вампира" и "Древние". 3 декабря 2017 года она объявила о помолвке с французским агентом по недвижимости Эндрю Джоблоном. У пары должен был родиться первенец.