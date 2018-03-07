Брошенная дочь Задойнова из "Дома-2" растет настоящей красавицей

Экс-участница телепроекта "Дом-2" Элина Камерен часто радует поклонников фотографиями своей прелестной дочери Сашеньки, о которой периодически забывает отец, скандально известный Александр Задойнов. Фанаты в восторге, они не устают восхищаться дивной красотой малышки.

Пост вместил множество фотографий и коротенькую видеозапись с детского утренника, где девчушка в компании сверстников поздравляет мам и бабушек с Международным женским днем. Элина призналась, что выступление дочери ее порадовало и растрогало. Женщина гордится, что, несмотря на то что дети в группе старше Саши, ее ребенок ни в чем им не уступает. Сейчас мама и дочка обустраиваются в новом доме в Сочи, куда переехали несколько месяцев назад.

Голубоглазая русоволосая малютка, похожая на ангелочка, вызвала настоящую лавину умилительных комментариев пользователей Сети. "Очаровательная девочка, очень красивый ребенок", "Сладкая какая! Большая уже, на папу похожа", "Мои хорошие, с наступающим 8 Марта вас. Пусть ваши слезы будут только от счастья. Сашка – прелесть", "Элина, у вас доченька красотка", "Бесподобная девочка! Счастья огромного куколке вашей!" – пишут они.

Публикация от OPSIME • ELINA KAMIREN (@kamirenworld) Мар 6, 2018 в 1:11 PST

Александра – общая дочь Элины и скандально известного участника "Дома-2" Саши Задойнова. Они познакомились на проекте, после череды расставаний и воссоединений у них появился ребенок. Молодые люди задумывались о свадьбе и даже планировали приурочить ее к десятилетию существования реалити-шоу. Но сомнения Александра в отцовстве спровоцировали скандал, который привел к разрыву.

Публикация от OPSIME • ELINA KAMIREN (@kamirenworld) Янв 31, 2018 в 9:06 PST

Долгое время экс-участница тянула расходы на ребенка в одиночку. Восстановить справедливость ей помог суд. Задойнову назначили алименты. Но из-за непостоянного дохода мужчина не в состоянии их выплачивать в полном объеме.