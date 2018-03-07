В эфире Первого канала показали голую Мазур

Бывшая товарка Цымбалюк-Романовской не стала отнекиваться. Но намерена защищать свое имя в суде.

К двум эпизодам уголовного дела, возбужденного по статьям 137-138 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни" и "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений") Уголовного кодекса России в отношении Виталины Цымбалюк-Романовской, сегодня может добавиться еще один. Бывшая домработница Армена Джигарханяна передала в распоряжение Первого канала записи, сделанные скрытой камерой и компрометирующие Элину Мазур.

"Она сдала в программу "На самом деле" съемки со скрытых камер, на которых я голая. Не знаю, где она их сделала! – пояснила Dni.Ru Мазур. – При этом Виталина уверяет, что это съемки, где я групповым сексом занимаюсь. Если честно, со мной такого еще не было. Хотя я признаю, что на съемках я!"

"Но если они появятся в эфире, то я обращусь в Следственный комитет России, и тогда положение Цымбалюк будет просто ужасным! Я прямо после выхода программы намерена сделать заявление о рецидивистке Цымбалюк-Романовской, которая еще и шантажирует меня при непосредственно посредничестве Первого канала и программы "На самом деле!" – пообещала Элина.

Как передает Telegram-канал Super, в ходе разборки в студии Мазур сделала заявление. По ее словам, в самом начале скандала Виталина поставила ей задачу не вернуть мужа в семью, а поместить его в психиатрическую лечебницу. За успешный исход сделки Мазур было обещано ни много ни мало три миллиона долларов.

Словом, сегодня в эфире программы зрителей ждет (на Дальнем Востоке передачу уже показали) бомба. "Элина Мазур – бывшее доверенное лицо Виталины Цымбалюк-Романовской – хочет обрушить на нее новый сокрушительный компромат. Мазур заявляет, что Виталина изменяла Армену Джигарханяну – и она собирается доказать это! Элина не знает, что сегодня ей предстоит встреча с самой Виталиной Цымбалюк-Романовской! Виталина больше не намерена молча сносить град обвинений – она выйдет ответить Элине Мазур, выйдет для лобового столкновения! Сегодня она обнародует свое шокирующее досье на Элину! К чему приведет очная ставка двух заклятых подруг? На чьей стороне правда? Встреча, которую так долго ждали в программе "На самом деле", – говорится в анонсе "Детектора лжи".