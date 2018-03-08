Поклонники проводили бегущего из России вместе с дочерью Панина

В аккаунте в Instagram актера Алексея Панина появилось видео, в котором говорится, что он вместе с дочерью навсегда уезжает из России. Запись вскоре была удалена.

Алексей Панин записал видео, которое заставило его поклонников думать, что он навсегда покидает страну, в одном из столичных аэропортов. Причем решение об отъезде объявила его дочь.

"Мы улетаем за границу. Навсегда", – заявила на видео девочка. Панин поинтересовался, в какую страну они уезжают. Она назвала Таиланд. Сам актер отметил, что они улетают в неизвестном направлении и без долгих сборов. "Мы просто тупо прилетели в аэропорт, сейчас быстро берем билеты. И валим, прям быстро", – подчеркнул он.

Некоторые подписчики предположили, что актер вместе с дочерью просто решили отправиться на отдых и в такой оригинальной форме рассказали об этом своим подписчикам. Другие приняли слова Панина за чистую монету и начали провожать артиста.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Фев 27, 2018 в 6:09 PST

Новость о появлении этого ролика успели опубликовать СМИ. Вскоре запись пропала из публичного доступа.

Отметим, уже после появления и удаления видео про эмиграцию в аккаунте в Instagram Алексея Панина появилось новое сообщение. "Теперь Нюся на колеса!🚗 Ура!🎉 Мечта сбылась!🎈Теперь у нас есть гироскутер.🚲🛴🛵 (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал актер снимок, на котором он сидит в квартире вместе с дочерью, которая стоит на том самом новом гироскутере. Уезжать из страны они, судя по всему, все же не стали.