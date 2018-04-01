"Танцы в моей кровати": вкусы маленького сына Плющенко вызвали шок

В Сети появилось необычное видео с тренировки сына Евгения Плющенко Александра. Мальчик занимается под свою любимую музыкальную композицию, в которой поется о бурных любовных утехах.

Как оказалось, ребенок просто обожает песню Black известного рэпера, который выступает под псевдонимом GAZIROVKA. Судя по содержанию произведения, оно совсем не предназначено для детских ушей: исполнитель в незамысловатых стихах рассказывает о том, как занимается сексом.

"Black Bacardi, танцы в моей кровати. Не говори мне "Хватит!" – поет сын знаменитого фигуриста во время тренировки. Некоторые пользователи сети были шокированы вкусом мальчика.

"Вы послушайте о чем поется в песне. Детей учИЛИ раньше петь детские песенки про добро ,а не про то,как репер читает свой реп про то,как он раздевает какую-то очередную телку (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) – пишет один из комментаторов. "Как то это все не здорово", – поддерживает волну критики другой.



Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) 30 Мар 2018 в 12:54 PDT

Многие пользователи как будто и не заметили, что ребенок поет песню о любовных утехах. Большинство подписчиков не сочли это поводом для беспокойства, а лишь от души посмеялись. "Саня МОЛОДЕЦ!!!! Мне тоже песня нравится" – заявил один из участников обсуждения.

Звездные родители музыкальные вкусы своего сына никак не прокомментировали. "Ну почему мне нравится эта песня 🙈🙈до сих пор понять не могу )", – гласит подпись под роликом в личном аккаунте Саши Плющенко в социальной сети Instagram.