Рак груди заставил Брежневу обратиться с просьбой

Певица и актриса Вера Брежнева обратилась к подписчикам в социальной сети Instagram. Артистка пожаловалась, что многие узнают о раке груди слишком поздно.

Артистка попросила своих подписчиц как можно больше внимания уделять собственному здоровью. Сделать такое обращение ее заставил рак груди, от которого умирает все больше и больше женщин на планете.

"С заботой хочу ещу раз напомнить о важном!!! В последнее время женщины все чаще слышат страшные слова "рак груди", и к сожалению, многие узнают о своей болезни слишком поздно. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – написала она. Брежнева подчеркнула, что рак – не приговор, если диагностировать его на раннем этапе.

Артистка уверена, что профилактика и информированность – едва ли не самое важное в борьбе с этим страшным заболеванием. "Не забывайте о себе, разговаривайте с близкими, напоминайте им регулярно ходить к врачу и проверяйтесь сами", – настаивает она.

Публикация от Vera Brezhneva �� (@ververa) 31 Мар 2018 в 2:10 PDT

Многие подписчики начали делиться с Брежневой личными историями. "К сожалению в России медицина не на таком высоком уровне чтобы на ранней стадии определить рак.Я потеряла свою мама из за неверной диагностики.обнаружили на 4 стадии", – рассказал один из комментаторов.

"К сожалению это приговор. Живите сегодняшним днём и не теряйте время", – написал отчаявшийся пользователь. "Спасибо что думаешь о нас", – добавил другой.