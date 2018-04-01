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Зачем Пугачева и Галкин бегут из России

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Звезды российского шоу-бизнеса все чаще становятся обладателями паспортов европейских государств. Эксперты рассказали. почему популярных артистов так и тянет за рубеж.
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Среди тех, кому захотелось быть поближе к Европе, оказались ведущий Максим Галкин и королева российской эстрады Алла Пугачева. В Сети писали, что они получили паспорта Кипра.

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Пользователей эта информацию всерьез обеспокоила. Тогда многие решили, что пара бежит из страны. Верно ли это утверждение, остается только гадать, но факт остается фактом: Галкина, Пугачеву и многих других звезд будто бы манит Европа.

Успокоить поклонников творчества Примадонны поспешил писатель-сатирик Виктор Шендерович, который, между прочим, является и гражданином Израиля. "Мы живем в глобальном мире. И это не является свидетельством бегства из России", – уверен он.

Зачем звезды так поступают, объяснил продюсер Иосиф Пригожин. "Второе гражданство – это такая страховка. Например, если границы вдруг закроют, то ты сможешь ездить по миру, сможешь ездить в Европу. Многие так и размышляют", – заявил он. По словам деятеля культуры, он мог тысячу раз получить гражданство другого государства, если бы захотел.

Напомним, что получить гражданство Кипра достаточно просто. Необходимо вложиться в экономику государства и приобрести недвижимость на крупную сумму – это практически гарантирует получение нового паспорта.

Похоже, именно по этой схеме и пошли Галкин и Пугачева. Теперь они могут без виз в более чем 167 государств мира.

Автор: Евгений Мышко1 апреля 2018, 15:19
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