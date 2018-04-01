У Певцова и Дроздовой нашли взрослую дочь

Актеры Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова стали героями передачи "В гости по утрам". Артисты ко всеобщему удивлению представили публике взрослую приемную дочь.

Девушку зовут Алена Деркач. Пара называет ее своим ребенком, хотя это и не совсем верно.

"Алена – наша приемная дочка, очень хорошая девушка. Правда, у нее есть и своя семья, мама, так что никаких документов мы официально не оформляли. Пока", – рассказал Певцов. Как оказалось, девушка была студенткой студии "Певцовътеатр", и Ольга и Дмитрий очень к ней привязались.

Со временем она стала все чаще появляться в их доме. Семья проводит много времени вместе с Аленой, иногда они даже организуют совместный отдых. Тем не менее, родственниками они, конечно, не являются.

Певцов рассказал, что первый курс студии он считает особенным. "Мы в них всю душу вложили, отдавались работе полностью. Поэтому теперь так сильно любим каждого", – добавил он.

Отметим, что, судя по социальным сетям, Алена теперь работает в "Певцовътеатре". Она ведет блог в Instagram.

Публикация от Алёна Деркач (@alyonaderkach) 3 Янв 2018 в 12:12 PST

Публикует актриса там и фотографии с Певцовым. Судя по всему, Деркач действительно очень близко общается с семьей артиста.