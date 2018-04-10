Обнародовано предсмертное сообщение Волчковой

Актриса не думала о смерти. Она настраивала себя и близких на благоприятный исход.

10 апреля Москва простится с актрисой Анжеликой Волчковой. После панихиды в родном театре звезду "Школы современной пьесы" отправят на родину – в Пензу, где и похоронят. Журналистка Марина Зельцер рассказала корреспонденту Dni.Ru о последних днях подруги.

"Мы были знакомы с Анжеликой с 1998 года, много общались, я писала о ней в разные издания, водила ее к продюсерам, на кастинги", – рассказала Марина. По ее словам, Анжелика, узнав о страшном диагнозе, настраивала себя на лучшее, не поддавалась панике и запрещала другим думать негативно. В конце марта подруга отправила Волчковой сообщение с просьбой верить в благоприятный исход. И Анжелика ответила, что очень ждет тепла, особенно лета и солнца, ведь солнце – это энергия и жизнь. "Анжелика написала мне, что все обязательно наладится, поставила в конце три смайлика", – плачет Марина. Актрисе оставалось жить несколько дней...

Как писали Dni.Ru, Волчкова умерла от онкологии в возрасте 47 лет. Три с половиной года лечения, год ремиссии и рецидив... По последней просьбе актрисы врачи не разглашают подробности ее болезни и смерти.

В "Школе современной пьесы" корреспонденту Dni.Ru сообщили, что 11 апреля там сыграют спектакль "Шинель/Пальто" по Гоголю. "Мы посвятили спектакль памяти Альберта Филозова, покинувшего этот мир 11 апреля 2016 года. И мы посвящаем его Анжелике Волчковой, которая сыграла главную женскую роль в этом спектакле на премьере. Это была последняя ее роль", – рассказали в театре.