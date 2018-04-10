Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем

На днях появилась информация о том, что в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана не так все гладко, как кажется со стороны. А теперь стало известно, что гламурная блондинка отправилась в Америку, причем совсем не с семьей.

Буквально на днях Ксения Собчак умиляла всю страну фотографиями с семейного отдыха в Таиланде, однако теперь телеведущая резко сменила пластинку. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения опубликовала снимки, сделанные в Америке.

"Потому что мы – банда! Очень давно мы все не встречались, спасибо @madmadmash ❤️❤️ , что нас собрала в пучок:))) Дружба – странная вещь конечно. Встречаешь когда-то незнакомого, чужого человека и решаешь ,что именно с ним будешь развлекаться и пускаться во все тяжкие. Компашка у нас за эти годы – все как на подбор. Ну а кто дядька Черномор – догадайтесь сами 😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – сообщила Ксения Собчак в подписи к фото, на котором запечатлена со своими подружками Матильдой Шнуровой, Оксаной Лаврентьевой, Никой Белоцерковской.

Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к новому путешествию блондинки. В частности, одни поклонники язвительно напомнили Ксении ее недавние обещания относительно свалки в Волоколамске. "Ну вот и блондинка в шоколаде проснулась... а то все костюмчики аля старая мымра)))", "Прилетели в Волоколамск, закрывать свалку", "И всей толпой в Ядрово. Как обещали....", "а кто-то обещал закрыть мусорный полигон Ядрово, через неделю..)))))))" – высказались комментаторы.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 8 Апр 2018 в 10:46 PDT

Другие обратили внимание на отсутствие в компании мужа Ксении Собчак Максима Виторгана и сына Платона. "А где семья? Все отдохнули вместе для виду и хватит??", "Сменила Виторгана на подружек", "а где муж??", "Где Максим? Реально расстались???" – завалили вопросами телеведущую фанаты.

Напомним, в Сети появилась информация о том, что Ксения Собчак и Максим Виторган переживают сложный период в семейной жизни. "С одной стороны, Ксения полностью ушла с головой в работу и не так много времени уделяет семье. С другой стороны, я вижу, что СМИ постоянно охотятся за ней и подливают масла в огонь. Хочу сказать, что муж ее действительно любит. Но тут есть небольшая угроза разрыва отношений", – заявила ясновидящая Кажетта Ахметжанова.