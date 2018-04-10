Блудливый поп из "Дома-2" выложил в Сеть "семейное" порно
На телепроекте Вальтер и Олеся недолгое время были парой. Покинув шоу, Соломенцев продолжил веселить публику откровенными признаниями в Сети и на телевидении.
Вот и сейчас падкий на блуд мужчина опубликовал откровенные личные снимки с девушкой, подписав каждый из них. "Порно с Олесей Лисовской", "Кто эта сладкая?", "Зад Олеси Лисовской", – цитирует Соломенцева StarHit.ru.
Буквально через пару часов после того, как в соцсети появились эти фото, аккаунт Вальтера был заблокирован. Возможно, кто-то пожаловался на эротику на грани порно, либо эти кадры были опубликованы хакерами, вскрывшими страничку экс-участника "Дома-2". Соломенцев предпочел временно ограничить доступ к своему Instagram, чтобы удалить провокационные снимки.
В эфире одного из ток-шоу выяснилось, что у Вальтера есть экс-супруга Галина, которая родила ему двоих сыновей. Женщина утверждала, что Соломенцев не поддерживает их финансово.
Кроме того, экс-священник уже был фигурантом громкого скандала, связанного с интимными снимками, попавшими в Сеть. Галина отметила на ток-шоу, что никогда не публиковала в интернете свои "обнаженные" фото. Однако откровенные кадры доступны на нескольких сайтах, они же были показаны в эфирах.
По словам экс-супруги Вальтера, она отправляла интимные фото лишь ему. А нашла и растиражировала снимки состоявшая в отношениях с Соломенцевым Лисовская.
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