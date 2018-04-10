Рассекречена настоящая фамилия скончавшейся Волчковой

Неизвестные прежде подробности смерти актрисы всплывают каждый час. Жаль, что при жизни об Анжелике не писали так много.

Москва прощается со звездой театра "Школа современной пьесы" Анжеликой Волчковой, которая умерла в возрасте 47 лет от рака желудка. "Три с половиной года борьбы, год ремиссии и рецидив..." – рассказала Dni.Ru ближайшая подруга Анжелики. Она же сообщила, что Волчкова – не настоящая фамилия актрисы. "От рождения Анжелика была Тютиковой, но, став актрисой, сменила фамилию на более звучную, – заявила подруга звезды. – Она советовалась со мной по этому поводу. И, важно отметить, что Волчкова – не псевдоним. Анжелика сменила паспорт и все документы".

Для поклонников ее личная жизнь долгое время была тайной за семью печатями. Dni.Ru провели собственное расследование и выяснили, что почти четверть века актриса была замужем за журналистом-телевизионщиком Сергеем Кощеевым. Он чуть старше ее. Единственная их дочь Анастасия в этом году оканчивает 11-й класс. С детства Настя снимается в кино, поэтому думает пойти по стопам матери. Правда, Волчкова в последнее время жаловалась, что у дочери депрессия – ничего не хочет, отстала в учебе, пришлось даже нанимать репетиторов.

В "Школе современной пьесы" корреспонденту Dni.Ru сообщили, что 11 апреля там сыграют спектакль "Шинель/Пальто" по Гоголю. "Мы посвятили спектакль памяти Альберта Филозова, покинувшего этот мир 11 апреля 2016 года. И мы посвящаем его Анжелике Волчковой, которая сыграла главную женскую роль в этом спектакле на премьере. Это была последняя ее роль", – рассказали в театре. Похоронят Анжелику на ее малой родине – в Пензе.

