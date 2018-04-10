Валерия о разрыве с мужем: Очень сложно быть нянькой взрослому мужчине

Певица Валерия дала интервью Борису Корчевникову в его передаче "Судьба человека". Артистка рассказала о браке и разводе.

Мало кто знает, что первым мужем певицы Валерии был музыкант Леонид Ярошевский. Они, будучи совсем молодыми, вместе приехали из Саратова в Москву, чтобы поступить в институт Гнесиных. По словам артистки, Леонид был совершенно интеллигентным юношей, личность которого формировалась под влиянием деспотичного отца, добившегося успеха, – он был артистом филармонии.

Свадьба была довольно скромной, поскольку, по словам Валерии, родители Ярошевского не захотели тратить много денег. Новоиспеченные супруги скитались по разным комнатам, квартирам, домам. В первый год супружества влюбленные сняли дом в Подмосковье. О нем у Валерии сохранились жуткие воспоминания.

"Чтобы ездить в институт, мне приходилось вставать в пять утра. А в этом доме умерла недавно бабушка, и все было таким грязным и засаленным..." – рассказала артистка. Однажды их приехала навестить ее мать и прямо спросила: "Можно я не буду снимать пальто?" Валерия пояснила, что ее родительница очень чистоплотна и даже брезглива. В этом доме молодые супруги прожили недолго. "Это был просто ад", – коротко высказалась о том времени Валерия.

На вопрос Корчевникова, планировали ли они ребенка, Валерия ответила категоричным отказом. Артистка объяснила, что быт был совершенно неустроенным – они кочевали с места на место, постоянно не хватало денег. Однако вовсе не переезд в Москву стал отправной точкой для разрыва с Ярошевским и не другой мужчина, как утверждал бывший муж.

Валерия отметила, что они расстались бы в любом случае. "Очень сложно быть нянькой взрослому мужчине, к сожалению. Мне не хочется это говорить, но так оно и было", – заявила популярная исполнительница.