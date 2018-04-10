Новая любовь униженного мужа Виктории Дайнеко

После разрыва с Викторией Дайнеко музыкант Дмитрий Клейман признался, что счастлив в новых отношениях. Избранница артиста кардинально отличается от его темпераментной экс-супруги.

Недавно барабанщик Дмитрий Клейман дал первое интервью, в котором рассказал свою версию семейной жизни с Викторией Дайнеко. Музыкант объяснил, что решился на это, не стерпев унижений экс-супруги. "Я долго молчал. Молчал и терпел, когда моя жена унижала меня, выносила дела нашей семьи в интернет на всеобщее обозрение и поругание", – заявил музыкант.

Далее Клейман рассказал настолько захватывающую историю семейной жизни с Дайнеко, которая не оставила никого равнодушным. В ней было все: рукоприкладство, обливание кипятком, ругань, претензии, оскорбления. При этом – совместные путешествия, забота об общем ребенке, желание добиться успеха и заработать побольше денег. Итог же один: их общую дочь, которую воспитывает Виктория, Дмитрий сейчас не может навещать (хотя сама певица утверждает, что он сам не проявляет желания).

Неизвестно, как развивается личная жизнь Дайнеко (артистка предпочитает не афишировать подробности), а вот Клейман не скрывает, что счастлив в новых отношениях. Да и вообще, его жизнь кардинально изменилась после того, как он расстался с певицей.

"Все повернулось на 180 градусов. Прекратились бесконечные упреки, я успокоился, и карьера пошла в гору – наконец-то смог посвящать время работе. Наше детище – это проект DrumPanda, мы резиденты "Мумий Тролль Бара", постоянно гастролируем. В ближайших планах – записать альбом и сделать несколько хитов со звездами! Начал развивать свою преподавательскую деятельность и готовлюсь к важному событию – открытию собственной барабанной школы KleymanSchool! Мы уже нашли помещение, делаем там ремонт, закупаем установки", – похвалился Клейман.

Публикация от Dima (@kleymaan) 5 Апр 2018 в 11:09 PDT

Самое главное, по словам барабанщика, – в него наконец верят. "Я встретил прекрасную девушку. Мы познакомились с Дашей в декабре. Случайно увидел, что она отметила мое фото в "Инстаграме". Начали переписываться, в январе встретились и с тех пор не расстаемся. Признаюсь, первое время внимательно присматривался к ней, боялся вновь наступить на те же грабли. Даже стал ловить себя на том, что иногда придираюсь. Но быстро понял, что не все женщины одинаковы. Даша, к счастью, не певица, она переводчик, профессионал своего дела. Даша практически не пропускает концерты нашей группы, которые проходят в Москве. Говорит, что во время моего выступления у нее мурашки бегут по коже. Это так приятно слышать! Она верит в меня, в мой потенциал. А я верю в нас..." – цитирует Дмитрия Клеймана "Коллекция караван историй".