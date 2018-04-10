Малахов нашел актера Петренко в ночлежке для бомжей

Актер Алексей Петренко пришел в студию "Прямого эфира", чтобы попросить у Андрея Малахова помощи. Звезда российских сериалов оказалась на самом дне. Мужчина живет в ночлежке на окраине Москвы с маргиналами и бомжами.

Еще несколько месяцев назад актер был успешным и востребованным. Он даже засветился в клипе Ольги Бузовой. Теперь Петренко спивается и живет на подаяния.

Алексей рассказал гостям телепрограммы, что уже много лет борется с алкогольной зависимостью, он три раза был закодирован. "Пить начал с 25 лет, к 30 точно понял, что это проблема", – поделился артист.

Он не помнит, как оказался среди бомжей. Но уверен, что до такого состояния опустился из-за отсутствия постоянной работы и поддержки близких.

"Я с 18 лет, сейчас мне 38, я так или иначе занимаюсь телевидением… У меня нет ни мамы, ни папы, ни продюсеров. Родители меня не поддерживают, говорят, что надо идти работать куда-нибудь в ЖКХ, где я работал, но ничего не понимаю. Они хотят сделать из меня среднестатистического человека. У меня с детства мечта", – поведал зрителям Петренко.

Ранее мужчина жил с родителями, но около полугода назад познакомился с женщиной, к которой впоследствии переехал. "Вместе жили. Сначала целый месяц я не пил, а потом начал бухать. Потому что я не вижу поддержки никакой. Она меня уничтожала по полной программе. Меня должны принимать таким, какой я есть. Я пришел домой, меня выгнала Татьяна из дома. Татьяна– тварь", – заявил разгневанный Алексей.

Хозяйка ночлежки пояснила телезрителям, что актера к ней привез таксист. Незнакомец заплатил за проживание Петренко. Сам актер не может вспомнить момент своего заселения, так как был в стельку пьян.

На связь со студией вышла мама Алексея. Она ничего не знала о состоянии сына. "Он утром звонит все время, говорит, что все нормально, едет на съемки. Он работу потерял, у него была нормальная работа. Из-за съемок он постоянно отпрашивался с работы, вот его и выгнали. Он в ЖКХ работал экономистом. Никакой помощи не хочет, в больницу не хочет, ничего не хочет", – поведала женщина.

После появился актер Леонид Дзюник. Он вместе с Алексеем снимался в сериале "След". Леонид уверил телезрителей, что проблема Петренко не в том, что для него нет ролей и отсутствует поддержка близких, а в том, что он часто появляется в студии в состоянии алкогольного опьянения. "Когда перед съемками мы садимся в автобус, он приходит с пакетом, в котором стоит две бутылки водки, и начинает это пить", – поделился своими наблюдениями Дзюник.

Эксперты предлагали разные способы помощи нерадивому артисту. Кто-то предлагал ему психологическую поддержку, некоторые уверяли, что Петренко срочно нужна женщина, которая возьмет его за шиворот, встряхнет и поведет в светлое будущее. Другие советовали более действенные меры: лечение в клинике и прохождение курса реабилитации. В итоге все гости сошлись на одном: жизнь Алексея Петренко находится в его собственных руках.