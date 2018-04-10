Состояние парализованной Самойловой резко ухудшилось
О резком ухудшении здоровья артистки рассказал осведомленный источник. Он объяснил, что из-за болезни Самойлова не смогла достойно выступить на вечеринке, посвященной "Евровидению".
"Дело в том, что накануне мероприятия Юлию подкосил грипп, она не долечилась. При ее редком диагнозе дело осложнилось еще больше – голосовые связки ослабли", – цитирует его Telegram-канал Super. Помешало Самойловой и то, что она не успела проверить звук и как следует настроить микрофоны перед выступлением.
Официально артистка не комментировала информацию о тяжелом гриппе. В российском оргкомитете "Евровидения" не стали высказываться по этому поводу. Специалисты отметили, что попытка парализованной певицы представить честь нашей страны на этом конкурсе – уже подвиг.
Напомним, что Самойлова страдает от страшного генетического заболевания – спинальной амиотрофии Вердинга-Гофмана. Она уже давно прикована к инвалидному креслу.
Как писали Dni.Ru, радикального лечения болезни нет. По статистике, многие, кто страдал от этого вида амиотрофии, не доживали даже до 30 лет.
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