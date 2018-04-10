Знаменитый актер получил 11 лет колонии за убийство жены

Российского актера, известного по сериалам Литейный", "Ржавчина", "Гастролеры", "Чужой район", Константина Кордо-Сысоева признали виновным в совершении преступления. Мужчина зверски расправился с супругой.

В 2016 году артиста вызвали на допрос по факту убийства женщины – его жены. Он отрицал свою причастность к злодеянию и утверждал, что его супруга бесследно пропала.

После десятка экспертиз специалисты выяснили, что женщина скончалась от 69 ударов палкой, жертву били по голове и рукам. Кроме того, преступление пытались скрыть, тело погибшей было обнаружено в воде, сообщает teleprogramma.pro.

На момент задержания у артиста имелось алиби. Его запечатлели камеры видеонаблюдения у супермаркета, также его видели соседи гуляющим с собакой во дворе. Однако виновность Константина была доказана. Во вторник, 10 апреля, Ломоносовкий районный суд Ленинградской области вынес Кордо-Сысоеву приговор: 11 лет колонии строгого режима.

Публикация от Константин Кордо-Сысоев (@kordo_sysoev) 6 Янв 2016 в 5:07 PST

Напомним, ранее внушительный срок получил актер из сериала "Последний из Магикян" Мухтар Гусенгаджиев. Мужчина на 22 года загремел в колонию строгого режима. Его обвинили в педофилии. Мухтар свою вину не признал. Он заверил суд и следователей, а также всех, кто его знает, что вся эта история затеяна только с одной целью – отобрать его квартиру на Котельнической набережной в Москве.