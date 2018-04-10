О чем перед смертью успела сказать Волчкова

Актриса надеялась, что сможет "выскочить". Она ждала иного финала.



Москва простилась с ведущей актрисой театра "Школа современной пьесы" Анжеликой Волчковой. У гроба собрались звезды театры и кино, родители, дочь и вдовец покойной. И все говорили о ней: "Наша светлая девочка, наш светлый ангел".

По словам коллег, Волчкова понимала, что умирает, но не сдавалась, боролась, отправляла анализы в Израиль. "За несколько дней до кончины она отправила коллеге в театр послание. "Я вспоминаю свое выступление на нашем поэтическом вечере, где я читала стихотворение из цикла Анны Ахматовой "Северные элегии" , – писала Анжелика. – И там были строчки, которые оказались для меня пророческими: "Мне подменили жизнь. // В другое русло, // Мимо другого потекла она, // И я своих не знаю берегов". Роли, стихи – теперь кажется, все это осталось там, в прошлом. А сегодня моя жизнь – это врачи, медленное течение болезни, покой и течение между чужих берегов. Но я смотрю вперед и уповаю. Ведь в пьесах часто бывают неожиданные повороты. Трагифарс – вот мой девиз давно. Ах, как я хочу выскочить!.."

В Школе современной пьесы корреспонденту Dni.Ru сообщили, что 11 апреля там сыграют спектакль "Шинель/Пальто" по Гоголю. "Мы посвятили спектакль памяти Альберта Филозова, покинувшего этот мир 11 апреля 2016 года. И мы посвящаем его Анжелике Волчковой, которая сыграла главную женскую роль в этом спектакле на премьере. Это была последняя ее роль", – рассказали в театре. Похоронят Анжелику на ее малой родине – в Пензе.