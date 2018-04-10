Ремень для сына бумерангом вернется к Рудковской и Плющенко

Психолог прокомментировала методы воспитания Яны Рудковской. По ее словам, подобные запугивания могут отрицательно сказаться на состоянии ребенка.

Специалист считает, что в семье должна существовать система наказаний. В противном случае ребенок просто не поймет, что можно, а что нельзя.

Методы Рудковской эксперт раскритиковала. "Вот что я сейчас услышала? Ребенку показывают какую-то темную комнату – это вообще плохая идея. Усиливать детские страшилки совершенно безнравственно. Это страх, это неврозы. Это они воспитывают просто ребенка, который просто будет моим клиентом в будущем", – заявила она.

Психолог добавила, что именно из запуганных детей вырастают те, кем потом очень просто манипулировать. "Они их обесценивают, они глумятся над ними. Это прилетит потом родителям бумерангом", – цитирует специалиста сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 4 Апр 2018 в 8:39 PDT

Напомним, что Рудковская и Плющенко оказались в центре скандала из-за методов воспитания ребенка. Они держат сына Александра в строгости.

После звездным родителям пришлось оправдываться в социальных сетях. Как писали Dni.Ru, они записали на видео рассказ мальчика о том, что на самом деле его в семье никто не бьет.