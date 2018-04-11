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Жена больного раком Караченцова сообщила об уходе от актера

Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Людмила Поргина рассказала об уходе от Николая Караченцова. Артистка не смогла стерпеть жестоких слов легендарного актера.
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Людмила Поргина прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг ее мужа, актера Николая Караченцова, после откровений бывшей балерины Елены Дмитриевой. Танцовщица на всю страну рассказала о том, будто на протяжении 20 с лишним лет тайно встречалась с артистом. В качестве доказательств Елена предъявила аудиозапись голоса Караченцова, их общее фото и даже простынь, на которой тот якобы спал.

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Николай Петрович Караченцов актер

"Мы сейчас в Израиле, лечимся. У Коли четвертая стадия рака, мы боремся за его жизнь. Да, мы слышали про откровения балерины. По этому поводу вместе с Колей хохотали в голос. Представляете, он даже ее не знает. Не помнит вообще, кто она такая!" – заявила супруга Караченцова.

Артистка разбила все вещественные доказательства, предъявленные танцовщицей. "Знаете, Коля всегда наговаривал много чего на наш автоответчик. Можно было нам на домашний позвонить и услышать его голос. Он мог сказать на автоответчик: "Это я, я приехал". И приветствия, и шутки. Она могла просто записать это все с нашего телефона. А уж то, что она показала простынку, якобы любимую Колину, – вообще за гранью. Дешево, противно! Она выдает желаемое за действительное. Показывает фотографии в обнимку с Караченцовым – да сколько таких фотографий с разными поклонницами!" – высказалась Поргина.

Жена артиста уверена: если бы роман Караченцова и Дмитриевой длился несколько десятилетий, как та утверждает, она бы точно заметила. "Это огромный кусок нашей жизни. Неужели бы я не заметила, что у него кто-то на стороне? Да у него на морде бы было все написано! Как ни скрываешь, супруга все чувствует. Коля был и есть замечательный человек и муж, благородный и честный", – сказала жена актера.

По словам Поргиной, если бы Караченцов был настолько влюблен, он бы оставил семью. "Коля – сильный человек. Это он создает счастье в семье, не я. Я просто подпорка, палка для поддержки..." – призналась актриса.

Кстати, когда-то именно Людмила Поргина уходила от Николая Караченцова. "На десять дней. Он уехал сниматься в Румынию. Его мама сказала, что я за ней и за сыном плохо ухаживала. В этот момент у сына начался панкреатит. А у меня репетиции спектаклей в театре, я разрывалась. И Коля по возвращении сказал мне: "Я думал, что ты мне настоящая подруга, а ты меня предала". Я встала и ушла. Он потом просил прощения у меня. Это был единственный раз в жизни, когда мы поссорились, и я уходила. Сын у меня, рожденный от Коли, прекрасный, невестка замечательная. И трое внуков. А про любовниц – ну что ж, пусть обсуждают обыватели", – цитирует Людмилу Поргину сайт "Комсомольская правда".

Автор: Наталья Аряева11 апреля 2018, 10:19
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Больной Караченцов вышел в свет

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